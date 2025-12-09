$42.070.01
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На саміті ЄС наступного тижня відбудуться «важливі дискусії», де пріоритетними питаннями будуть Україна та безпека в Європі. Очікується участь Президента України Володимира Зеленського, а головним пріоритетом зустрічі є ухвалення рішень щодо фінансування України.

На саміті ЄС наступного тижня проведуть "важливі дискусії", одним з пріоритетних питань буде Україна та безпека у Європі, очікується участь Президента України Володимира Зеленського, повідомив голова Євроради Антоніу Кошта у поширеному 9 грудня запрошенні на саміт, назвавши головним пріоритетом зустрічі - "донесення важливих рішень, які необхідно ухвалити, зокрема щодо фінансування України", пише УНН.

Деталі

"Ми проведемо важливі дискусії, зосередившись пріоритетно на двох питаннях: Україна та безпека на нашому континенті; та MFF (багаторічний бюджет - ред.) Європейського Союзу на 2028-2034 роки", - зазначив Кошта.

З його слів, саміт стартує у четвер, 18 грудня, о 10:00 за місцевим часом "з нашого традиційного обміну думками з президентом Європарламенту". "Після цього ми почуємо Президента Зеленського. Потім ми продовжимо нашу роботу у складі 27-и", - повідомив Кошта.

Як завжди, я докладатиму зусиль, щоб наша зустріч відбулася в один день. Але мій головний пріоритет - досягнення щодо важливих рішень, які необхідно ухвалити, зокрема щодо фінансування України

- підкреслив голова Євроради.

Деталі

З його слів, засідання Євроради розпочнеться з обговорення України.

"Останні події підкреслюють необхідність термінових дій ЄС. На жовтневому засіданні Євроради ми зобов'язалися вирішити нагальні фінансові потреби України на 2026-2027 роки, зокрема для її військових та оборонних зусиль. На нашому наступному засіданні ми маємо вирішити, виходячи з поточної підготовчої роботи, як виконати це зобов'язання. На момент написання цього листа тривають дипломатичні зусилля для досягнення справедливого та міцного миру в Україні. У цьому контексті ми обговоримо, як найкраще продовжувати захищати інтереси Європи та як зміцнити переговорну позицію України. Важливою частиною цього рівняння має бути посилення тиску на росію", - наголосив Кошта.

З його слів, на саміті лідери ЄС також підведуть "підсумки виконання наших попередніх рішень щодо європейської оборони та безпеки, спрямованих на рішуче підвищення обороноздатності Європи до 2030 року". "Нещодавні події показують, що росія та білорусь активізували свою гібридну кампанію в Європі. Це нагадує нам, що нам потрібно пришвидшити зусилля на всіх напрямках, спрямованих на нашу обороноздатність", - вказав Кошта.

Також голова Євроради наголосив, що "поточний геополітичний контекст підкреслює важливість розширення як найважливішої геостратегічної інвестиції ЄС у мир, безпеку, стабільність та процвітання". "Завдяки підходу, що базується на заслугах, процеси реформ мають глибокий трансформаційний ефект у країнах-кандидатах. З огляду на прогрес, якого досягли деякі країни-кандидати на шляху до вступу, деякі з них можуть виконати необхідні умови для вступу до Європейського Союзу в недалекому майбутньому. Грудневе засідання Євроради стане для нас своєчасною нагодою провести обговорення подальших дій", - зазначив він.

Серед інших тем до обговорення Кошта назвав також багаторічний бюджет ЄС (MFF), геоекономічна ситуація, Близький Схід, міграція.

Юлія Шрамко

