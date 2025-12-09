На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины

На саммите ЕС на следующей неделе проведут "важные дискуссии", одним из приоритетных вопросов будет Украина и безопасность в Европе, ожидается участие Президента Украины Владимира Зеленского, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта в распространенном 9 декабря приглашении на саммит, назвав главным приоритетом встречи - "донесение важных решений, которые необходимо принять, в частности относительно финансирования Украины", пишет УНН.

Детали

"Мы проведем важные дискуссии, сосредоточившись приоритетно на двух вопросах: Украина и безопасность на нашем континенте; и MFF (многолетний бюджет - ред.) Европейского Союза на 2028-2034 годы", - отметил Кошта.

По его словам, саммит стартует в четверг, 18 декабря, в 10:00 по местному времени "с нашего традиционного обмена мнениями с президентом Европарламента". "После этого мы услышим Президента Зеленского. Затем мы продолжим нашу работу в составе 27-и", - сообщил Кошта.

Как всегда, я буду прилагать усилия, чтобы наша встреча состоялась в один день. Но мой главный приоритет - достижение важных решений, которые необходимо принять, в частности относительно финансирования Украины - подчеркнул глава Евросовета.

Детали

По его словам, заседание Евросовета начнется с обсуждения Украины.

"Последние события подчеркивают необходимость срочных действий ЕС. На октябрьском заседании Евросовета мы обязались решить насущные финансовые потребности Украины на 2026-2027 годы, в частности для ее военных и оборонных усилий. На нашем следующем заседании мы должны решить, исходя из текущей подготовительной работы, как выполнить это обязательство. На момент написания этого письма продолжаются дипломатические усилия для достижения справедливого и прочного мира в Украине. В этом контексте мы обсудим, как лучше всего продолжать защищать интересы Европы и как укрепить переговорную позицию Украины. Важной частью этого уравнения должно быть усиление давления на россию", - подчеркнул Кошта.

По его словам, на саммите лидеры ЕС также подведут "итоги выполнения наших предыдущих решений относительно европейской обороны и безопасности, направленных на решительное повышение обороноспособности Европы до 2030 года". "Недавние события показывают, что россия и беларусь активизировали свою гибридную кампанию в Европе. Это напоминает нам, что нам нужно ускорить усилия по всем направлениям, направленным на нашу обороноспособность", - указал Кошта.

Также глава Евросовета подчеркнул, что "текущий геополитический контекст подчеркивает важность расширения как важнейшей геостратегической инвестиции ЕС в мир, безопасность, стабильность и процветание". "Благодаря подходу, основанному на заслугах, процессы реформ имеют глубокий трансформационный эффект в странах-кандидатах. Учитывая прогресс, которого достигли некоторые страны-кандидаты на пути к вступлению, некоторые из них могут выполнить необходимые условия для вступления в Европейский Союз в недалеком будущем. Декабрьское заседание Евросовета станет для нас своевременной возможностью провести обсуждение дальнейших действий", - отметил он.

Среди других тем для обсуждения Кошта назвал также многолетний бюджет ЕС (MFF), геоэкономическую ситуацию, Ближний Восток, миграцию.

«Финансовая поддержка Украины является центральной для европейской безопасности»: фон дер Ляйен встретилась с главами правительств ФРГ и Бельгии