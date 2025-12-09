$42.070.01
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕС
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в Лондоне
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины

Киев • УНН

 • 1174 просмотра

На саммите ЕС на следующей неделе состоятся «важные дискуссии», где приоритетными вопросами будут Украина и безопасность в Европе. Ожидается участие Президента Украины Владимира Зеленского, а главным приоритетом встречи является принятие решений по финансированию Украины.

На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины

На саммите ЕС на следующей неделе проведут "важные дискуссии", одним из приоритетных вопросов будет Украина и безопасность в Европе, ожидается участие Президента Украины Владимира Зеленского, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта в распространенном 9 декабря приглашении на саммит, назвав главным приоритетом встречи - "донесение важных решений, которые необходимо принять, в частности относительно финансирования Украины", пишет УНН.

Детали

"Мы проведем важные дискуссии, сосредоточившись приоритетно на двух вопросах: Украина и безопасность на нашем континенте; и MFF (многолетний бюджет - ред.) Европейского Союза на 2028-2034 годы", - отметил Кошта.

По его словам, саммит стартует в четверг, 18 декабря, в 10:00 по местному времени "с нашего традиционного обмена мнениями с президентом Европарламента". "После этого мы услышим Президента Зеленского. Затем мы продолжим нашу работу в составе 27-и", - сообщил Кошта.

Как всегда, я буду прилагать усилия, чтобы наша встреча состоялась в один день. Но мой главный приоритет - достижение важных решений, которые необходимо принять, в частности относительно финансирования Украины

- подчеркнул глава Евросовета.

Детали

По его словам, заседание Евросовета начнется с обсуждения Украины.

"Последние события подчеркивают необходимость срочных действий ЕС. На октябрьском заседании Евросовета мы обязались решить насущные финансовые потребности Украины на 2026-2027 годы, в частности для ее военных и оборонных усилий. На нашем следующем заседании мы должны решить, исходя из текущей подготовительной работы, как выполнить это обязательство. На момент написания этого письма продолжаются дипломатические усилия для достижения справедливого и прочного мира в Украине. В этом контексте мы обсудим, как лучше всего продолжать защищать интересы Европы и как укрепить переговорную позицию Украины. Важной частью этого уравнения должно быть усиление давления на россию", - подчеркнул Кошта.

По его словам, на саммите лидеры ЕС также подведут "итоги выполнения наших предыдущих решений относительно европейской обороны и безопасности, направленных на решительное повышение обороноспособности Европы до 2030 года". "Недавние события показывают, что россия и беларусь активизировали свою гибридную кампанию в Европе. Это напоминает нам, что нам нужно ускорить усилия по всем направлениям, направленным на нашу обороноспособность", - указал Кошта.

Также глава Евросовета подчеркнул, что "текущий геополитический контекст подчеркивает важность расширения как важнейшей геостратегической инвестиции ЕС в мир, безопасность, стабильность и процветание". "Благодаря подходу, основанному на заслугах, процессы реформ имеют глубокий трансформационный эффект в странах-кандидатах. Учитывая прогресс, которого достигли некоторые страны-кандидаты на пути к вступлению, некоторые из них могут выполнить необходимые условия для вступления в Европейский Союз в недалеком будущем. Декабрьское заседание Евросовета станет для нас своевременной возможностью провести обсуждение дальнейших действий", - отметил он.

Среди других тем для обсуждения Кошта назвал также многолетний бюджет ЕС (MFF), геоэкономическую ситуацию, Ближний Восток, миграцию.

Юлия Шрамко

