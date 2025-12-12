$42.270.01
Замороженные активы рф в Евросоюзе: центробанк россии подал в суд на бельгийский депозитарий Euroclear

Киев • УНН

 • 682 просмотра

Центральный банк рф подал иск к бельгийскому депозитарию Euroclear относительно замороженных российских активов. Иск будет рассматриваться в арбитражном суде москвы, где центробанк обвиняет Euroclear в нанесении ущерба из-за невозможности распоряжаться средствами и ценными бумагами.

Замороженные активы рф в Евросоюзе: центробанк россии подал в суд на бельгийский депозитарий Euroclear

Центральный банк российской федерации подал иск к бельгийскому депозитарию Euroclear о "взыскании причиненных убытков". Речь идет о замороженных российских активах, находящихся на хранении в депозитарии. Об этом сообщила пресс-служба банка, передает УНН.

Детали

Иск будет рассматриваться в арбитражном суде города москва. В российском центральном банке назвали действия бельгийского депозитария Euroclear вредоносными.

Действиями депозитария Euroclear банку россии был нанесен ущерб, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими банку россии денежными средствами и ценными бумагами

- говорится в сообщении.

Контекст

Страны-члены Евросоюза на уровне послов проголосовали за начало процедуры долгосрочного замораживания российских активов в Евросоюзе. Этот шаг является первым на пути к использованию замороженных российских активов в качестве "репарационного кредита" Украине. Предполагается, что Украина впоследствии сможет выплатить кредит из средств, которые на ее восстановление выплатит россия.

В то же время правительство Бельгии, где размещается депозитарий Euroclear, выступает против использования российских активов, опасаясь рисков. Вместе с тем бельгийские власти признают, что рано или поздно это придется сделать.

Напомним

По информации журналиста The Wall Street Journal Лоренса Нормана, Европейский Союз достиг прогресса в вопросе репарационного кредита для Украины. В то же время согласованы изменения для сохранения замороженных активов рф.

Евгений Устименко

ЭкономикаПолитикаНовости МираФинансы
Санкции
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Euroclear
Европейский Союз
Бельгия
Украина