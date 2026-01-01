Трампа проинформировали после оценки ЦРУ, что Украина не атаковала резиденцию путина вопреки заявлениям кремля - CNN

ЦРУ, по словам американских чиновников, оценило, что Украина не атаковала резиденцию, используемую главой кремля владимиром путиным, во время недавней атаки беспилотника на севере его страны, что опровергает утверждение, сделанное российским лидером президенту США Дональду Трампу во время телефонного разговора в понедельник. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф "проинформировал Трампа об этой оценке в среду", сообщили чиновники, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

россия публично выдвинула обвинения в том, что Украина якобы пыталась нанести удар по резиденции в понедельник, и Трамп заявил журналистам, что путин рассказал ему об этом по телефону. Он признал, что "возможно", что обвинение было ложным, и такого нападения не было, а затем добавил: "Но президент путин сказал мне сегодня утром, что оно было".

Источники сообщили, что позже Ратклифф проинформировал Трампа о том, что ЦРУ не верит в правдивость этих слов - говорится в публикации.

А в среду, пишет издание, "Трамп, похоже, занял более скептическую позицию", опубликовав ссылку на редакционную статью New York Post на Truth Social с заголовком: "Putin ‘attack’ bluster shows Russia is the one standing in the way of peace".

Трамп распространил статью NYT о блефе Путина как главном препятствии на пути к миру

"... вот в чем загвоздка: удара дрона, вероятно, никогда не было. (Президент Украины Владимир) Зеленский решительно это отрицал. (Спикер кремля дмитрий) песков заявил, что россияне не могут предоставить никаких доказательств, и призвал прессу "верить кремлю на слово. Нет, мы не будем", - написала редакционная коллегия Post.

Заявление путина о нападении - и последующая оценка США, что это неправда, о которой впервые сообщила Wall Street Journal - появились на фоне интенсивных переговоров под руководством Трампа и его посланников о прекращении войны рф против Украины.

В ЦРУ и Агентстве нацбезопасности США опровергают факт атаки Украины на резиденцию Путина

путин выдвинул это утверждение через день после того, как Трамп встретился с Зеленским в Мар-а-Лаго и выразил оптимизм относительно прогресса в достижении мира в войне.

"Не прекращение огня": Трамп ответил, согласится ли россия на перемирие для референдума

Некоторые европейские чиновники заявили, что это утверждение было попыткой путина сорвать мирные усилия, избежав при этом обвинений Трампа, пишет издание. Другие также поставили под сомнение заявление россии. Глава внешней политики Европейского Союза Кая Каллас заявила в среду, что это было "намеренное отвлечение внимания".

"Никто не должен принимать на веру необоснованные заявления агрессора": Каллас назвала последние обвинения россией Украины отвлечением

мо рф, пишет издание, "заявило в среду, что 91 беспилотник был запущен с севера Украины якобы против резиденции путина вблизи Валдая в Новгородской области на северо-западе россии". "Более половины было перехвачено за несколько сотен километров, сообщило министерство, не уточняя, откуда оно узнало, что они были направлены на Валдай", указывает издание. По данным мо рф, остальные были перехвачены над Новгородом между 3:00 и 8:30 утра по местному времени в понедельник. мо рф опубликовало карту, на которой якобы показан путь дронов и места их падения.