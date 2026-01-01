$42.350.03
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 54685 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 67580 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 29742 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 30328 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 27919 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 24298 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 26455 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 21208 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 18608 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 16816 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Трампа проинформировали после оценки ЦРУ, что Украина не атаковала резиденцию путина вопреки заявлениям кремля - CNN

Киев • УНН

 • 1038 просмотра

ЦРУ оценило, что Украина не атаковала резиденцию путина во время недавней атаки беспилотника, опровергая утверждения российского лидера. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф проинформировал Трампа об этой оценке.

Трампа проинформировали после оценки ЦРУ, что Украина не атаковала резиденцию путина вопреки заявлениям кремля - CNN

ЦРУ, по словам американских чиновников, оценило, что Украина не атаковала резиденцию, используемую главой кремля владимиром путиным, во время недавней атаки беспилотника на севере его страны, что опровергает утверждение, сделанное российским лидером президенту США Дональду Трампу во время телефонного разговора в понедельник. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф "проинформировал Трампа об этой оценке в среду", сообщили чиновники, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

россия публично выдвинула обвинения в том, что Украина якобы пыталась нанести удар по резиденции в понедельник, и Трамп заявил журналистам, что путин рассказал ему об этом по телефону. Он признал, что "возможно", что обвинение было ложным, и такого нападения не было, а затем добавил: "Но президент путин сказал мне сегодня утром, что оно было".

Источники сообщили, что позже Ратклифф проинформировал Трампа о том, что ЦРУ не верит в правдивость этих слов

- говорится в публикации.

А в среду, пишет издание, "Трамп, похоже, занял более скептическую позицию", опубликовав ссылку на редакционную статью New York Post на Truth Social с заголовком: "Putin ‘attack’ bluster shows Russia is the one standing in the way of peace".

Трамп распространил статью NYT о блефе Путина как главном препятствии на пути к миру31.12.25, 21:52 • 13172 просмотра

"... вот в чем загвоздка: удара дрона, вероятно, никогда не было. (Президент Украины Владимир) Зеленский решительно это отрицал. (Спикер кремля дмитрий) песков заявил, что россияне не могут предоставить никаких доказательств, и призвал прессу "верить кремлю на слово. Нет, мы не будем", - написала редакционная коллегия Post.

Заявление путина о нападении - и последующая оценка США, что это неправда, о которой впервые сообщила Wall Street Journal - появились на фоне интенсивных переговоров под руководством Трампа и его посланников о прекращении войны рф против Украины.

В ЦРУ и Агентстве нацбезопасности США опровергают факт атаки Украины на резиденцию Путина01.01.26, 03:43 • 3584 просмотра

путин выдвинул это утверждение через день после того, как Трамп встретился с Зеленским в Мар-а-Лаго и выразил оптимизм относительно прогресса в достижении мира в войне.

"Не прекращение огня": Трамп ответил, согласится ли россия на перемирие для референдума29.12.25, 08:30 • 5212 просмотров

Некоторые европейские чиновники заявили, что это утверждение было попыткой путина сорвать мирные усилия, избежав при этом обвинений Трампа, пишет издание. Другие также поставили под сомнение заявление россии. Глава внешней политики Европейского Союза Кая Каллас заявила в среду, что это было "намеренное отвлечение внимания".

"Никто не должен принимать на веру необоснованные заявления агрессора": Каллас назвала последние обвинения россией Украины отвлечением31.12.25, 14:19 • 3036 просмотров

мо рф, пишет издание, "заявило в среду, что 91 беспилотник был запущен с севера Украины якобы против резиденции путина вблизи Валдая в Новгородской области на северо-западе россии". "Более половины было перехвачено за несколько сотен километров, сообщило министерство, не уточняя, откуда оно узнало, что они были направлены на Валдай", указывает издание. По данным мо рф, остальные были перехвачены над Новгородом между 3:00 и 8:30 утра по местному времени в понедельник. мо рф опубликовало карту, на которой якобы показан путь дронов и места их падения.

Юлия Шрамко

