$42.390.17
49.860.20
ukenru
12:36 • 1284 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
10:25 • 6328 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
10:12 • 10378 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
10:05 • 10344 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
10:03 • 10653 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
07:11 • 11867 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 13775 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 26598 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 62210 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 41411 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
MIM-104 Patriot

"Никто не должен принимать на веру необоснованные заявления агрессора": Каллас назвала последние обвинения россией Украины отвлечением

Киев • УНН

 • 716 просмотра

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что заявления рф об атаке Украины на правительственные объекты являются преднамеренным отвлечением. Она подчеркнула, что москва стремится сорвать прогресс Украины и ее западных партнеров в направлении мира.

"Никто не должен принимать на веру необоснованные заявления агрессора": Каллас назвала последние обвинения россией Украины отвлечением

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что заявления рф о нацеливании Украиной на ключевые правительственные объекты в россии являются преднамеренным отвлечением внимания, пишет УНН.

Заявление россии о том, что Украина недавно целилась по ключевым правительственным объектам в россии, является преднамеренным отвлечением внимания. москва стремится сорвать реальный прогресс Украины и ее западных партнеров в направлении мира

- подчеркнула глава дипломатии ЕС Кая Каллас в X.

Каллас добавила:

Никто не должен принимать на веру необоснованные заявления агрессора, который с начала войны без разбора атаковал инфраструктуру и гражданское население Украины


Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал заявления рф о якобы "нападении на резиденцию путина". Он отметил, что россия до сих пор не предоставила никаких правдоподобных доказательств своим обвинениям Украины в якобы "нападении на резиденцию путина", "и не предоставит, потому что их нет, такого нападения не было". Сибига также отметил, что "с разочарованием и беспокойством обратили внимание на заявления эмиратской, индийской и пакистанской сторон, которые выразили свою обеспокоенность по поводу нападения, которого не было".

"Именно по этой причине россияне придумали мистификацию о нападении на резиденцию" - МИД о заявлениях относительно "более жесткой переговорной позиции рф"

Юлия Шрамко

Политика
российская пропаганда
Война в Украине
Дипломатка
Владимир Путин
Андрей Сибига
Кайя Каллас
Украина