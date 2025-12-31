"Никто не должен принимать на веру необоснованные заявления агрессора": Каллас назвала последние обвинения россией Украины отвлечением

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что заявления рф о нацеливании Украиной на ключевые правительственные объекты в россии являются преднамеренным отвлечением внимания, пишет УНН.

Заявление россии о том, что Украина недавно целилась по ключевым правительственным объектам в россии, является преднамеренным отвлечением внимания. москва стремится сорвать реальный прогресс Украины и ее западных партнеров в направлении мира - подчеркнула глава дипломатии ЕС Кая Каллас в X.

Каллас добавила:

Никто не должен принимать на веру необоснованные заявления агрессора, который с начала войны без разбора атаковал инфраструктуру и гражданское население Украины



Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал заявления рф о якобы "нападении на резиденцию путина". Он отметил, что россия до сих пор не предоставила никаких правдоподобных доказательств своим обвинениям Украины в якобы "нападении на резиденцию путина", "и не предоставит, потому что их нет, такого нападения не было". Сибига также отметил, что "с разочарованием и беспокойством обратили внимание на заявления эмиратской, индийской и пакистанской сторон, которые выразили свою обеспокоенность по поводу нападения, которого не было".

"Именно по этой причине россияне придумали мистификацию о нападении на резиденцию" - МИД о заявлениях относительно "более жесткой переговорной позиции рф"