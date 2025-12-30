"Именно по этой причине россияне придумали мистификацию о нападении на резиденцию" - МИД о заявлениях относительно "более жесткой переговорной позиции рф"

Спикер МИД Украины Георгий Тихий отреагировал на заявления о "более жесткой переговорной позиции россии", пишет УНН.

Именно по этой причине россияне придумали мистификацию о нападении на резиденцию. Все, что им было нужно, - это создать фальшивое (и довольно небрежное) оправдание для отказа россии от мирных усилий, которые в последнее время ускорились благодаря активной работе Украины и США - написал спикер МИД Украины Тихий в X.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал заявления РФ о якобы "нападении на резиденцию путина". Он отметил, что россия до сих пор не предоставила никаких правдоподобных доказательств своим обвинениям Украины в якобы "нападении на резиденцию путина", "и не предоставит, потому что их нет, такого нападения не было". Сибига также отметил, что "с разочарованием и беспокойством обратили внимание на заявления эмиратской, индийской и пакистанской сторон, которые выразили свою обеспокоенность по поводу нападения, которого не было".