15:00 • 266 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
13:51 • 3576 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
13:07 • 8346 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
12:27 • 9438 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
11:22 • 11350 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
11:09 • 14512 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
09:46 • 20594 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 18635 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 23259 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 23761 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
"Именно по этой причине россияне придумали мистификацию о нападении на резиденцию" - МИД о заявлениях относительно "более жесткой переговорной позиции рф"

Киев • УНН

 • 300 просмотра

Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что россия придумала мистификацию о нападении на резиденцию - все, что им было нужно, - это создать ложное оправдание для отказа россии от мирных усилий.

"Именно по этой причине россияне придумали мистификацию о нападении на резиденцию" - МИД о заявлениях относительно "более жесткой переговорной позиции рф"

Спикер МИД Украины Георгий Тихий отреагировал на заявления о "более жесткой переговорной позиции россии", пишет УНН.

Именно по этой причине россияне придумали мистификацию о нападении на резиденцию. Все, что им было нужно, - это создать фальшивое (и довольно небрежное) оправдание для отказа россии от мирных усилий, которые в последнее время ускорились благодаря активной работе Украины и США

- написал спикер МИД Украины Тихий в X.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал заявления РФ о якобы "нападении на резиденцию путина". Он отметил, что россия до сих пор не предоставила никаких правдоподобных доказательств своим обвинениям Украины в якобы "нападении на резиденцию путина", "и не предоставит, потому что их нет, такого нападения не было". Сибига также отметил, что "с разочарованием и беспокойством обратили внимание на заявления эмиратской, индийской и пакистанской сторон, которые выразили свою обеспокоенность по поводу нападения, которого не было".

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Социальная сеть
Война в Украине
Владимир Путин
Андрей Сибига
Министерство иностранных дел Украины
Индия
Соединённые Штаты
Украина
Пакистан