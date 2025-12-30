$42.220.15
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"рф досі не надала жодних правдоподібних доказів": Сибіга про "атаку" на резиденцію путіна

Київ • УНН

 • 2066 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяви рф про нібито атаку на резиденцію путіна. Він зазначив, що росія досі не надала жодних правдоподібних доказів своїм звинуваченням, а нападу не було.

"рф досі не надала жодних правдоподібних доказів": Сибіга про "атаку" на резиденцію путіна

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяви рф про нібито атаку на резиденцію путіна. Про це він написав у соцмережі Х, пише УНН.

Минув майже день, а росія досі не надала жодних правдоподібних доказів своїм звинуваченням України у нібито "нападі на резиденцію путіна". І не надасть. Бо їх немає. Такого нападу не було

- йдеться у дописі.

Сибіга зазначив, що "із розчаруванням та занепокоєнням звернули увагу на заяви еміратської, індійської та пакистанської сторін, які висловили свою стурбованість щодо нападу, якого не було". 

Він додав, що це особиво дивно враховуючи, що всі три держави не зробили жодних офіційних заяв, коли "справжня російська ракета влучила у справжню будівлю українського уряду 7 вересня 2025 року".

"росія має довгий послужний список неправдивих заяв – це їхній фірмовий почерк. Наприклад, Росія стверджувала, що не нападе на Україну на початку 2022 року. Вони також часто звинувачують інших у тому, що самі планують зробити. Їхні слова ніколи не слід сприймати за чисту монету", – наголосив Сибіга і додав, що такі реакції на безпідставні маніпулятивні заяви росії лише підіграють російській пропаганді та заохочують Москву до подальших звірств та брехні.

"Ми закликаємо всі держави діяти відповідально та утримуватися від реагування на неперевірені звинувачення – це підриває конструктивний мирний процес, який останнім часом просувається вперед", – написав український дипломат. 

Нагадаємо

Глава МЗС рф сергій лавров стверджує, що Україна атакувала державну резиденцію президента рф у новгородській області 91 безпілотником. Він пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію, незважаючи на те, що не має наміру виходити з переговорного процесу зі США.

"путін прагне зірвати досягнення, узгоджені в Мар-а-Лаго": МЗС Литви про "атаку" на резиденцію диктатора30.12.25, 10:55 • 2900 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Соціальна мережа
Війна в Україні
Дипломатка
Володимир Путін
Індія
Україна
Пакистан