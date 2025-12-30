"путін прагне зірвати досягнення, узгоджені в Мар-а-Лаго": МЗС Литви про "атаку" на резиденцію диктатора
Київ • УНН
Міністерство закордонних справ Литви назвало повідомлення росії про атаку на резиденцію путіна операцією під чужим прапором. Це зроблено для виправдання можливих ударів по Україні та зриву домовленостей у Мар-а-Лаго.
Міністерство закордонних справ Литви заявило, що повідомлення росії про нібито атаку на резиденцію володимира путіна є черговою операцією Кремля під чужим прапором. Про це йдеться у повідомленні відомства в соцмережі Х, пише УНН.
Деталі
"Остання операція кремля під чужим прапором, щоб виправдати можливі удари по Україні, – нічого нового", - наголосили у литовському МЗС.
Також там нагадали невдалу "атаку дронів" на кремль - Росія звинуватила Україну в намаганні завдати удару по офіційній резиденції президента рф безпілотником у ніч на 3 травня 2023 року.
"путін не тільки планує масовий напад на Київ, він прагне зірвати досягнення, про які домовилися вчора в Мар-а-Лаго", - підсумували в міністерстві.
Нагадаємо
Глава МЗС рф сергій лавров стверджує, що Україна атакувала державну резиденцію президента рф у новгородській області 91 безпілотником. Він пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію, незважаючи на те, що не має наміру виходити з переговорного процесу зі США.
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна 29.12.25, 17:53 • 22963 перегляди