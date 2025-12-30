$42.220.15
04:26
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
03:07
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
"путін прагне зірвати досягнення, узгоджені в Мар-а-Лаго": МЗС Литви про "атаку" на резиденцію диктатора

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Міністерство закордонних справ Литви назвало повідомлення росії про атаку на резиденцію путіна операцією під чужим прапором. Це зроблено для виправдання можливих ударів по Україні та зриву домовленостей у Мар-а-Лаго.

"путін прагне зірвати досягнення, узгоджені в Мар-а-Лаго": МЗС Литви про "атаку" на резиденцію диктатора

Міністерство закордонних справ Литви заявило, що повідомлення росії про нібито атаку на резиденцію володимира путіна є черговою операцією Кремля під чужим прапором. Про це йдеться у повідомленні відомства в соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

"Остання операція кремля під чужим прапором, щоб виправдати можливі удари по Україні, – нічого нового", - наголосили у литовському МЗС.

Також там нагадали невдалу "атаку дронів" на кремль - Росія звинуватила Україну в намаганні завдати удару по офіційній резиденції президента рф безпілотником у ніч на 3 травня 2023 року. 

"путін не тільки планує масовий напад на Київ, він прагне зірвати досягнення, про які домовилися вчора в Мар-а-Лаго", - підсумували в міністерстві.

Нагадаємо

Глава МЗС рф сергій лавров стверджує, що Україна атакувала державну резиденцію президента рф у новгородській області 91 безпілотником. Він пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію, незважаючи на те, що не має наміру виходити з переговорного процесу зі США.

росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна 29.12.25, 17:53 • 22963 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Литва
Україна
Київ