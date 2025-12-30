"путин стремится сорвать договоренности, достигнутые в Мар-а-Лаго": МИД Литвы об "атаке" на резиденцию диктатора

$42.220.15
04:26 • 8982 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
03:07 • 15147 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 17380 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 25178 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 27341 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 21452 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 22921 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
29 декабря, 15:25 • 22621 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 20656 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
29 декабря, 12:21 • 23769 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
Популярные новости
Лавров настаивает, чтобы в выборах президента Украины участвовали украинцы из РФ29 декабря, 23:30 • 12287 просмотра
Латвия полностью отгородилась от России забором длиной 280 километров30 декабря, 01:32 • 4914 просмотра
Зеленский: Я не доверяю Путину, он не хочет успеха Украины30 декабря, 01:50 • 18689 просмотра
Украина получила автомобили экстренной помощи в рамках гуманитарной поддержки из Казахстана - МинздравPhoto30 декабря, 02:26 • 11970 просмотра
США ликвидировали наркотеррористов в Тихом океане: детали удара по судну04:04 • 3864 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 38065 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 38936 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 41677 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 160160 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 200501 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Лавров Сергей Викторович
Яхья Синвар
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Сектор Газа
Государственная граница Украины
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 20539 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 33533 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 42380 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 52883 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 160160 просмотра
Актуальное
Техника
Фокс Ньюс
Социальная сеть
Золото
9К720 Искандер

"путин стремится сорвать договоренности, достигнутые в Мар-а-Лаго": МИД Литвы об "атаке" на резиденцию диктатора

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Министерство иностранных дел Литвы назвало сообщения россии об атаке на резиденцию путина операцией под чужим флагом. Это сделано для оправдания возможных ударов по Украине и срыва договоренностей в Мар-а-Лаго.

"путин стремится сорвать договоренности, достигнутые в Мар-а-Лаго": МИД Литвы об "атаке" на резиденцию диктатора

Министерство иностранных дел Литвы заявило, что сообщения россии о якобы атаке на резиденцию владимира путина являются очередной операцией Кремля под чужим флагом. Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

"Последняя операция кремля под чужим флагом, чтобы оправдать возможные удары по Украине, – ничего нового", - подчеркнули в литовском МИД.

Также там напомнили неудачную "атаку дронов" на кремль - россия обвинила Украину в попытке нанести удар по официальной резиденции президента рф беспилотником в ночь на 3 мая 2023 года.

"путин не только планирует массированное нападение на Киев, он стремится сорвать достижения, о которых договорились вчера в Мар-а-Лаго", - подытожили в министерстве.

Напомним

Глава МИД рф сергей лавров утверждает, что Украина атаковала государственную резиденцию президента рф в новгородской области 91 беспилотником. Он пригрозил, что москва пересмотрит переговорную позицию, несмотря на то, что не намерена выходить из переговорного процесса с США.

россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина29.12.25, 17:53 • 22918 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Литва
Украина
Киев