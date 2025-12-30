"путин стремится сорвать договоренности, достигнутые в Мар-а-Лаго": МИД Литвы об "атаке" на резиденцию диктатора
Киев • УНН
Министерство иностранных дел Литвы назвало сообщения россии об атаке на резиденцию путина операцией под чужим флагом. Это сделано для оправдания возможных ударов по Украине и срыва договоренностей в Мар-а-Лаго.
Министерство иностранных дел Литвы заявило, что сообщения россии о якобы атаке на резиденцию владимира путина являются очередной операцией Кремля под чужим флагом. Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети Х, пишет УНН.
Детали
"Последняя операция кремля под чужим флагом, чтобы оправдать возможные удары по Украине, – ничего нового", - подчеркнули в литовском МИД.
Также там напомнили неудачную "атаку дронов" на кремль - россия обвинила Украину в попытке нанести удар по официальной резиденции президента рф беспилотником в ночь на 3 мая 2023 года.
"путин не только планирует массированное нападение на Киев, он стремится сорвать достижения, о которых договорились вчера в Мар-а-Лаго", - подытожили в министерстве.
Напомним
Глава МИД рф сергей лавров утверждает, что Украина атаковала государственную резиденцию президента рф в новгородской области 91 беспилотником. Он пригрозил, что москва пересмотрит переговорную позицию, несмотря на то, что не намерена выходить из переговорного процесса с США.
