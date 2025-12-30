"РФ до сих пор не предоставила никаких правдоподобных доказательств": Сибига об "атаке" на резиденцию путина

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал заявления рф о якобы атаке на резиденцию путина. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.

Прошел почти день, а россия до сих пор не предоставила никаких правдоподобных доказательств своим обвинениям Украины в якобы "нападении на резиденцию путина". И не предоставит. Потому что их нет. Такого нападения не было - говорится в сообщении.

Сибига отметил, что "с разочарованием и беспокойством обратили внимание на заявления эмиратской, индийской и пакистанской сторон, которые выразили свою обеспокоенность по поводу нападения, которого не было".

Он добавил, что это особенно странно, учитывая, что все три государства не сделали никаких официальных заявлений, когда "настоящая российская ракета попала в настоящее здание украинского правительства 7 сентября 2025 года".

"Россия имеет долгий послужной список ложных заявлений – это их фирменный почерк. Например, россия утверждала, что не нападет на Украину в начале 2022 года. Они также часто обвиняют других в том, что сами планируют сделать. Их слова никогда не следует принимать за чистую монету", – подчеркнул Сибига и добавил, что такие реакции на безосновательные манипулятивные заявления россии лишь подыгрывают российской пропаганде и поощряют москву к дальнейшим зверствам и лжи.

"Мы призываем все государства действовать ответственно и воздерживаться от реагирования на непроверенные обвинения – это подрывает конструктивный мирный процесс, который в последнее время продвигается вперед", – написал украинский дипломат.

Напомним

Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что Украина атаковала государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области 91 беспилотником. Он пригрозил, что Москва пересмотрит переговорную позицию, несмотря на то, что не намерена выходить из переговорного процесса с США.

"путин стремится сорвать договоренности, достигнутые в Мар-а-Лаго": МИД Литвы об "атаке" на резиденцию диктатора