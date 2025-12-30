"РФ до сих пор не предоставила никаких правдоподобных доказательств": Сибига об "атаке" на резиденцию путина

$42.220.15
09:46 • 5936 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 12431 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 18856 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 20740 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 28264 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 29513 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 22669 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 23666 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
29 декабря, 15:25 • 23118 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 21170 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Популярные новости
Латвия полностью отгородилась от России забором длиной 280 километров
30 декабря, 01:32
Зеленский: Я не доверяю Путину, он не хочет успеха Украины
30 декабря, 01:50
Украина получила автомобили экстренной помощи в рамках гуманитарной поддержки из Казахстана - Минздрав
30 декабря, 02:26
РФ запустила дезинформационную кампанию по переходу Болгарии на евро
30 декабря, 02:49
США ликвидировали наркотеррористов в Тихом океане: детали удара по судну
30 декабря, 04:04
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex
10:14
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последним
09:46
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора
29 декабря, 12:07
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве
29 декабря, 10:49
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"
27 декабря, 20:41
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Татьяна Бережная
Музыкант
Александр Сырский
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Донецкая область
Государственная граница Украины
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes
29 декабря, 15:34
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми
29 декабря, 08:13
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США
28 декабря, 00:14
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременности
27 декабря, 07:40
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропустить
26 декабря, 17:00
Техника
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Отопление
Золото

"РФ до сих пор не предоставила никаких правдоподобных доказательств": Сибига об "атаке" на резиденцию путина

Киев • УНН

 • 482 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал заявления рф о якобы атаке на резиденцию путина. Он отметил, что россия до сих пор не предоставила никаких правдоподобных доказательств своим обвинениям, а нападения не было.

"РФ до сих пор не предоставила никаких правдоподобных доказательств": Сибига об "атаке" на резиденцию путина

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал заявления рф о якобы атаке на резиденцию путина. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.

Прошел почти день, а россия до сих пор не предоставила никаких правдоподобных доказательств своим обвинениям Украины в якобы "нападении на резиденцию путина". И не предоставит. Потому что их нет. Такого нападения не было

- говорится в сообщении.

Сибига отметил, что "с разочарованием и беспокойством обратили внимание на заявления эмиратской, индийской и пакистанской сторон, которые выразили свою обеспокоенность по поводу нападения, которого не было". 

Он добавил, что это особенно странно, учитывая, что все три государства не сделали никаких официальных заявлений, когда "настоящая российская ракета попала в настоящее здание украинского правительства 7 сентября 2025 года".

"Россия имеет долгий послужной список ложных заявлений – это их фирменный почерк. Например, россия утверждала, что не нападет на Украину в начале 2022 года. Они также часто обвиняют других в том, что сами планируют сделать. Их слова никогда не следует принимать за чистую монету", – подчеркнул Сибига и добавил, что такие реакции на безосновательные манипулятивные заявления россии лишь подыгрывают российской пропаганде и поощряют москву к дальнейшим зверствам и лжи.

"Мы призываем все государства действовать ответственно и воздерживаться от реагирования на непроверенные обвинения – это подрывает конструктивный мирный процесс, который в последнее время продвигается вперед", – написал украинский дипломат. 

Напомним

Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что Украина атаковала государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области 91 беспилотником. Он пригрозил, что Москва пересмотрит переговорную позицию, несмотря на то, что не намерена выходить из переговорного процесса с США.

Ольга Розгон

