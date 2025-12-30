"Саме з цієї причини росіяни вигадали містифікацію про напад на резиденцію" - МЗС про заяви щодо "жорсткішої переговорної позиції рф"

Речник МЗС України Георгій Тихий відреагував у відповідь на заяви щодо "жорсткішої переговорної позиції росії", пише УНН.

Саме з цієї причини росіяни вигадали містифікацію про напад на резиденцію. Все, що їм було потрібно, - це створити фальшиве (і досить недбале) виправдання для відмови росії від мирних зусиль, які останнім часом прискорилися завдяки активній роботі України та США - написав речник МЗС України Тихий у X.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяви рф про нібито "напад на резиденцію путіна". Він зазначив, що росія досі не надала жодних правдоподібних доказів своїм звинуваченням України у нібито "нападі на резиденцію путіна", "і не надасть, бо їх немає, такого нападу не було". Сибіга також зазначив, що "із розчаруванням та занепокоєнням звернули увагу на заяви еміратської, індійської та пакистанської сторін, які висловили свою стурбованість щодо нападу, якого не було".