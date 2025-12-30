"Саме з цієї причини росіяни вигадали містифікацію про напад на резиденцію" - МЗС про заяви щодо "жорсткішої переговорної позиції рф"

$42.220.15
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
13:51 • 4186 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
13:07 • 9238 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
12:27 • 10147 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
11:22 • 11724 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 14943 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
09:46 • 21224 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 18801 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 23348 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 23832 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Популярнi новини
Допомагала росіянам атакувати Покровськ: 15 років в'язниці отримала жителька Донеччини30 грудня, 05:28 • 7104 перегляди
Справжнє втілення офіцера: дніпрянин Микола Шевченко загинув у боях з окупантами30 грудня, 07:03 • 3876 перегляди
Ракетний комплекс рф "орєшнік" заступив на бойове чергування у білорусіVideo30 грудня, 08:15 • 3460 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 18745 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23 • 15490 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23 • 15794 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 19092 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto09:46 • 21219 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 49200 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 49236 перегляди
УНН Lite
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 3416 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 26446 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 39620 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 47401 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 57908 перегляди
"Саме з цієї причини росіяни вигадали містифікацію про напад на резиденцію" - МЗС про заяви щодо "жорсткішої переговорної позиції рф"

Київ • УНН

 • 434 перегляди

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що росія вигадала містифікацію про напад на резиденцію - усе, що їм було потрібно, - це створити фальшиве виправдання для відмови росії від мирних зусиль.

"Саме з цієї причини росіяни вигадали містифікацію про напад на резиденцію" - МЗС про заяви щодо "жорсткішої переговорної позиції рф"

Речник МЗС України Георгій Тихий відреагував у відповідь на заяви щодо "жорсткішої переговорної позиції росії", пише УНН.

Саме з цієї причини росіяни вигадали містифікацію про напад на резиденцію. Все, що їм було потрібно, - це створити фальшиве (і досить недбале) виправдання для відмови росії від мирних зусиль, які останнім часом прискорилися завдяки активній роботі України та США

- написав речник МЗС України Тихий у X.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяви рф про нібито "напад на резиденцію путіна". Він зазначив, що росія досі не надала жодних правдоподібних доказів своїм звинуваченням України у нібито "нападі на резиденцію путіна", "і не надасть, бо їх немає, такого нападу не було". Сибіга також зазначив, що "із розчаруванням та занепокоєнням звернули увагу на заяви еміратської, індійської та пакистанської сторін, які висловили свою стурбованість щодо нападу, якого не було". 

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Соціальна мережа
Війна в Україні
Володимир Путін
Андрій Сибіга
Міністерство закордонних справ України
Індія
Сполучені Штати Америки
Україна
Пакистан