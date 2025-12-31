$42.390.17
49.860.20
ukenru
12:36 • 2344 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
10:25 • 8404 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12 • 11396 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 11325 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 11432 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 12209 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 14012 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 26747 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 62750 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 41513 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
"Ніхто не повинен приймати на віру необґрунтовані заяви агресора": Каллас назвала останні обвинувачення росією України відволіканням

Київ • УНН

 • 910 перегляди

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що заяви рф про атаку України на урядові об'єкти є навмисним відволіканням. Вона підкреслила, що москва прагне зірвати прогрес України та її західних партнерів у напрямку миру.

"Ніхто не повинен приймати на віру необґрунтовані заяви агресора": Каллас назвала останні обвинувачення росією України відволіканням

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що заяви рф про націлення Україною на ключові урядові об'єкти у росії є навмисним відволіканням уваги, пише УНН.

Заява росії про те, що Україна нещодавно цілилася по ключових урядових об'єктах в росії, є навмисним відволіканням уваги. москва прагне зірвати реальний прогрес України та її західних партнерів у напрямку миру

- наголосила голова дипломатії ЄС Кая Каллас у X.

Каллас додала:

Ніхто не повинен приймати на віру необґрунтовані заяви агресора, який з початку війни без розбору атакував інфраструктуру та цивільне населення України


Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяви рф про нібито "напад на резиденцію путіна". Він зазначив, що росія досі не надала жодних правдоподібних доказів своїм звинуваченням України у нібито "нападі на резиденцію путіна", "і не надасть, бо їх немає, такого нападу не було". Сибіга також зазначив, що "із розчаруванням та занепокоєнням звернули увагу на заяви еміратської, індійської та пакистанської сторін, які висловили свою стурбованість щодо нападу, якого не було". 

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Дипломатка
Володимир Путін
Андрій Сибіга
Кая Каллас
Україна