"Ніхто не повинен приймати на віру необґрунтовані заяви агресора": Каллас назвала останні обвинувачення росією України відволіканням

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що заяви рф про націлення Україною на ключові урядові об'єкти у росії є навмисним відволіканням уваги, пише УНН.

Заява росії про те, що Україна нещодавно цілилася по ключових урядових об'єктах в росії, є навмисним відволіканням уваги. москва прагне зірвати реальний прогрес України та її західних партнерів у напрямку миру - наголосила голова дипломатії ЄС Кая Каллас у X.

Каллас додала:

Ніхто не повинен приймати на віру необґрунтовані заяви агресора, який з початку війни без розбору атакував інфраструктуру та цивільне населення України



Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяви рф про нібито "напад на резиденцію путіна". Він зазначив, що росія досі не надала жодних правдоподібних доказів своїм звинуваченням України у нібито "нападі на резиденцію путіна", "і не надасть, бо їх немає, такого нападу не було". Сибіга також зазначив, що "із розчаруванням та занепокоєнням звернули увагу на заяви еміратської, індійської та пакистанської сторін, які висловили свою стурбованість щодо нападу, якого не було".

