В ЦРУ и Агентстве нацбезопасности США опровергают факт атаки Украины на резиденцию Путина

Представители Агентства национальной безопасности США и ЦРУ заявили, что Украина не атаковала российского диктатора Владимира Путина или одну из его резиденций во время предполагаемой операции с использованием беспилотника, опровергая утверждения Москвы о том, что Киев пытался убить российского лидера. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских высокопоставленных чиновников, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что этот вывод подтверждается оценкой Центрального разведывательного управления США, которое также не выявило никаких признаков подготовки нападения на Путина.

Украина пыталась нанести удар по военной цели, которую Киев уже атаковал ранее. Она расположена в том же регионе, что и загородная резиденция Путина, но не поблизости от нее - цитирует издание неназванного американского чиновника.

Напомним

29 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы атаковала государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области, а также пригрозил, что Москва пересмотрит переговорную позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью якобы атаку Украины на резиденцию российского диктатора Владимира Путина, отметив, что таким образом РФ готовит удары по Киеву и правительственным зданиям.

Российский диктатор Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом проинформировал американского лидера об атаке беспилотниками на свою резиденцию в Новгородской области. По словам помощника главы Кремля Юрия Ушакова, Трамп "был шокирован" этой новостью.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин рассказал ему об атаке на его резиденцию, отметив, что ему это не нравится.

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отказался предоставлять доказательства атаки резиденции лидера РФ с помощью БПЛА.

Трамп распространил статью NYT о блефе Путина как главном препятствии на пути к миру