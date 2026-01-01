$42.390.17
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 15294 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 15463 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 17495 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 17540 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 18550 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 21593 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 19941 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 17634 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 15975 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
The New York Times

В ЦРУ и Агентстве нацбезопасности США опровергают факт атаки Украины на резиденцию Путина

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Представители национальной безопасности США заявили, что Украина не атаковала Путина или его резиденцию, опровергая утверждения Москвы. ЦРУ подтвердило, что Украина пыталась нанести удар по военной цели в том же регионе, но не поблизости от нее.

В ЦРУ и Агентстве нацбезопасности США опровергают факт атаки Украины на резиденцию Путина

Представители Агентства национальной безопасности США и ЦРУ заявили, что Украина не атаковала российского диктатора Владимира Путина или одну из его резиденций во время предполагаемой операции с использованием беспилотника, опровергая утверждения Москвы о том, что Киев пытался убить российского лидера. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских высокопоставленных чиновников, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что этот вывод подтверждается оценкой Центрального разведывательного управления США, которое также не выявило никаких признаков подготовки нападения на Путина.

Украина пыталась нанести удар по военной цели, которую Киев уже атаковал ранее. Она расположена в том же регионе, что и загородная резиденция Путина, но не поблизости от нее

- цитирует издание неназванного американского чиновника.

Напомним

29 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы атаковала государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области, а также пригрозил, что Москва пересмотрит переговорную позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью якобы атаку Украины на резиденцию российского диктатора Владимира Путина, отметив, что таким образом РФ готовит удары по Киеву и правительственным зданиям.

Российский диктатор Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом проинформировал американского лидера об атаке беспилотниками на свою резиденцию в Новгородской области. По словам помощника главы Кремля Юрия Ушакова, Трамп "был шокирован" этой новостью.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин рассказал ему об атаке на его резиденцию, отметив, что ему это не нравится.

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отказался предоставлять доказательства атаки резиденции лидера РФ с помощью БПЛА.

Трамп распространил статью NYT о блефе Путина как главном препятствии на пути к миру31.12.25, 21:52

Вадим Хлюдзинский

