У ЦРУ та Агентстві нацбезпеки США спростовують факт атаки України на резиденцію путіна

Ексклюзив
20:23
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
20:23
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 21176 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 68014 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 68371 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 62092 перегляди
The New York Times

У ЦРУ та Агентстві нацбезпеки США спростовують факт атаки України на резиденцію путіна

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Представники національної безпеки США заявили, що Україна не атакувала путіна чи його резиденцію, спростовуючи твердження москви. ЦРУ підтвердило, що Україна намагалася завдати удару по військовій цілі в тому ж регіоні, але не поблизу неї.

У ЦРУ та Агентстві нацбезпеки США спростовують факт атаки України на резиденцію путіна

Представники Агентства національної безпеки США та ЦРУ заявили, що Україна не атакувала російського диктатора володимира путіна чи одну з його резиденцій під час ймовірної операції з використанням безпілотника, спростовуючи твердження москви про те, що Київ намагався вбити російського лідера. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на неназваних американських високопосадовців, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що цей висновок підтверджується оцінкою Центрального розвідувального управління США, яке також не виявило жодних ознак підготовки нападу на путіна.

Україна намагалася завдати удару по військовій цілі, яку Київ уже атакував раніше. Вона розташована в тому самому регіоні, що й заміська резиденція путіна, але не поблизу неї

- цитує видання неназваного американського посадовця.

Нагадаємо

29 грудня очільник мзс рф сергій лавров заявив, що Україна нібито атакувала державну резиденцію президента російської федерації в новгородській області, а також пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію.

Президент України Володимир Зеленський назвав брехнею нібито атаку України на резиденцію російського диктатора володимира путіна, зазначивши, що таким чином рф готує удари по Києву та урядовим будівлям.

російський диктатор володимир путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом поінформував американського лідера про атаку безпілотниками на свою резиденцію в новгородській області. За словами помічника глави кремля юрія ушакова, Трамп "був шокований" цією новиною.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін розповів йому про атаку на його резиденцію, зазначивши, що йому це не подобається.

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков відмовився надавати докази атаки резиденції лідера рф за допомогою БпЛА.

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Центральне розвідувальне управління
Україна