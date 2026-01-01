У ЦРУ та Агентстві нацбезпеки США спростовують факт атаки України на резиденцію путіна

Представники Агентства національної безпеки США та ЦРУ заявили, що Україна не атакувала російського диктатора володимира путіна чи одну з його резиденцій під час ймовірної операції з використанням безпілотника, спростовуючи твердження москви про те, що Київ намагався вбити російського лідера. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на неназваних американських високопосадовців, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що цей висновок підтверджується оцінкою Центрального розвідувального управління США, яке також не виявило жодних ознак підготовки нападу на путіна.

Україна намагалася завдати удару по військовій цілі, яку Київ уже атакував раніше. Вона розташована в тому самому регіоні, що й заміська резиденція путіна, але не поблизу неї - цитує видання неназваного американського посадовця.

Нагадаємо

29 грудня очільник мзс рф сергій лавров заявив, що Україна нібито атакувала державну резиденцію президента російської федерації в новгородській області, а також пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію.

Президент України Володимир Зеленський назвав брехнею нібито атаку України на резиденцію російського диктатора володимира путіна, зазначивши, що таким чином рф готує удари по Києву та урядовим будівлям.

російський диктатор володимир путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом поінформував американського лідера про атаку безпілотниками на свою резиденцію в новгородській області. За словами помічника глави кремля юрія ушакова, Трамп "був шокований" цією новиною.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін розповів йому про атаку на його резиденцію, зазначивши, що йому це не подобається.

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков відмовився надавати докази атаки резиденції лідера рф за допомогою БпЛА.

