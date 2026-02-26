$43.240.02
50.960.00
ukenru
08:55 • 7736 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства Портнова
25 февраля, 18:05
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор Кравченко
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украина обратилась к международному сообществу с призывом по Крыму

Киев • УНН

 • 1456 просмотра

МИД Украины ко Дню сопротивления оккупации Крыма заявил, что полуостров был, есть и будет украинским.

Украина обратилась к международному сообществу с призывом по Крыму
Фото: Житомирская областная государственная администрация

Министерство иностранных дел Украины в заявлении ко Дню сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя подчеркнуло, что события 26 февраля 2014 года стали живым свидетельством крымского сопротивления российской агрессии, а возвращение Крыма является неотъемлемым элементом восстановления территориальной целостности Украины и справедливого мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Детали

В МИД напомнили, что 12 лет назад в Симферополе тысячи граждан Украины, среди которых украинцы, крымские татары и представители других национальных общин, вышли на митинг в поддержку территориальной целостности Украины.

В ведомстве отметили, что тогда мировое сообщество не отреагировало достаточно решительно на действия Кремля, а почувствовав безнаказанность, россия впоследствии распространила агрессию на другие регионы Украины и через восемь лет осуществила полномасштабное вторжение.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что российская оккупационная администрация превратила Крым в зону системных репрессий. Среди инструментов давления МИД называет незаконные обыски и задержания, политически мотивированные приговоры, преследования по религиозному и национальному признаку, принудительную мобилизацию, индоктринацию детей и молодежи, а также преследование журналистов и правозащитников.

По имеющейся информации МИД, россия преследует 1684 человека на временно оккупированной территории АР Крым, которых подвергают арестам, административным взысканиям и незаконным штрафам. В отношении 284 человек ведутся судебные преследования.

Отдельно в заявлении акцентировано на преследовании украинцев и представителей крымскотатарского народа, запрете деятельности Меджлиса и попытках вытеснения украинской и крымскотатарской идентичности из публичного пространства.

В то же время МИД подчеркнул, что украинское сопротивление в Крыму продолжается, и поблагодарил жителей полуострова, которые хранят Украину в сердце и ждут восстановления справедливости".

Крым был, есть и будет Украиной. Никто, ничто и никогда этого не изменит

- подчеркнули в МИД.

Еще в министерстве отметили, что оккупация и милитаризация Крыма дестабилизировала ситуацию с безопасностью во всем Черноморском регионе, а возвращение полуострова в состав Украины восстановит стабильность, мир и безопасность. Черное море, подчеркнули в МИД, должно быть пространством сотрудничества и торговли, а не войны и угроз.

Также Украина выразила благодарность международным партнерам за поддержку и участие в мероприятиях Международной Крымской платформы.

МИД призвало международное сообщество строго придерживаться политики непризнания временной оккупации Крыма и Севастополя, не допускать никаких действий или контактов, которые могут поставить ее под сомнение, а также сохранять и усиливать международное давление на оккупационную администрацию и причастных к нарушениям прав человека.

Кроме того, в ведомстве призвали держать преступления россии на оккупированных территориях в фокусе мирового сообщества и приложить усилия для возвращения незаконно заключенных граждан Украины из российских тюрем.

Кража - это всегда временно. Крым - это Украина

- резюмировали в МИД.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что на оккупированной территории Крыма россия навязывает свое гражданство, лишая людей возможности передвигаться, работать и получать медицинскую помощь без российских документов. Это вынужденная необходимость для выживания, а не добровольный выбор, отмечает Ахтем Чийгоз.

Александра Василенко

