Euroclear может компенсировать аресты своих активов в рф за счет замороженных российских средств в ЕС
Бельгийский центральный депозитарий ценных бумаг Euroclear может компенсировать аресты своих активов в РФ за счет замороженных российских средств в ЕС. Это стало ответом на иск центробанка рф относительно якобы причиненного ущерба.
Бельгийский центральный депозитарий ценных бумаг Euroclear, который хранит большинство активов центрального банка россии, замороженных в Европе, может компенсировать любые аресты своих активов в рф по результатам судебных исков россии за счет российских активов, хранящихся в Бельгии, заявил высокопоставленный чиновник ЕС. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Центральный банк рф в пятницу заявил, что планы Евросоюза использовать его активы для предоставления кредита Украине являются незаконными, и что он оставляет за собой право применить все доступные средства для защиты своих интересов.
"Финансовые учреждения ЕС, которые удерживают эти активы, полностью защищены от судебных преследований", — сказал на пресс-конференции еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис.
"В рамках действующего санкционного режима центральные депозитарии могут компенсировать любые аресты в россии за счет замороженных активов, которые хранятся здесь", — добавил он.
Он также отметил, что ЕС ожидает, что россия "продолжит запускать спекулятивные судебные процессы, чтобы помешать ЕС соблюдать международное право".
"Именно поэтому — как в нашем действующем санкционном режиме, так и в предложении, которое мы представили на прошлой неделе относительно использования российских активов для Украины — мы включили дополнительные механизмы защиты для европейских учреждений, хранящих замороженные активы центрального банка РФ", — отметил Домбровскис.
Напомним
Центральный банк рф подал иск к бельгийскому депозитарию Euroclear относительно замороженных российских активов. Иск будет рассматриваться в арбитражном суде Москвы, где центробанк обвиняет Euroclear в нанесении ущерба из-за невозможности распоряжаться средствами и ценными бумагами.
