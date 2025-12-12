Euroclear может компенсировать аресты своих активов в рф за счет замороженных российских средств в ЕС

$42.270.01
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
13:09 • 12241 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
13:07 • 15565 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
11:47 • 27561 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37 • 23301 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
10:25 • 21257 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23 • 21415 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 23349 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 28835 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 40800 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасности
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
13:07 • 15563 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 11463 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
11:47 • 27559 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцев
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 68603 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники Odrex
Euroclear может компенсировать аресты своих активов в рф за счет замороженных российских средств в ЕС

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Бельгийский центральный депозитарий ценных бумаг Euroclear может компенсировать аресты своих активов в РФ за счет замороженных российских средств в ЕС. Это стало ответом на иск центробанка рф относительно якобы причиненного ущерба.

Euroclear может компенсировать аресты своих активов в рф за счет замороженных российских средств в ЕС

Бельгийский центральный депозитарий ценных бумаг Euroclear, который хранит большинство активов центрального банка россии, замороженных в Европе, может компенсировать любые аресты своих активов в рф по результатам судебных исков россии за счет российских активов, хранящихся в Бельгии, заявил высокопоставленный чиновник ЕС. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Центральный банк рф в пятницу заявил, что планы Евросоюза использовать его активы для предоставления кредита Украине являются незаконными, и что он оставляет за собой право применить все доступные средства для защиты своих интересов.

"Финансовые учреждения ЕС, которые удерживают эти активы, полностью защищены от судебных преследований", — сказал на пресс-конференции еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис.

"В рамках действующего санкционного режима центральные депозитарии могут компенсировать любые аресты в россии за счет замороженных активов, которые хранятся здесь", — добавил он.

Премьер Бельгии де Вевер не исключил юридических действий из-за решения ЕС по российским активам в Euroclear11.12.25, 11:28 • 2912 просмотров

Он также отметил, что ЕС ожидает, что россия "продолжит запускать спекулятивные судебные процессы, чтобы помешать ЕС соблюдать международное право".

"Именно поэтому — как в нашем действующем санкционном режиме, так и в предложении, которое мы представили на прошлой неделе относительно использования российских активов для Украины — мы включили дополнительные механизмы защиты для европейских учреждений, хранящих замороженные активы центрального банка РФ", — отметил Домбровскис.

Напомним

Центральный банк рф подал иск к бельгийскому депозитарию Euroclear относительно замороженных российских активов. Иск будет рассматриваться в арбитражном суде Москвы, где центробанк обвиняет Euroclear в нанесении ущерба из-за невозможности распоряжаться средствами и ценными бумагами.

Euroclear предлагает использовать замороженные активы рф для мира в Украине вместо финансирования репараций - Politico05.12.25, 17:17 • 7949 просмотров

Ольга Розгон

