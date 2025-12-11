Премьер Бельгии де Вевер не исключил юридических действий из-за решения ЕС по российским активам в Euroclear

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер не исключает юридических действий Бельгии, если ЕС решит изъять российские активы у Euroclear. Об этом он заявил VRT NWS, пишет УНН.

Детали

Он подчеркнул, что риски в таком случае нельзя возлагать исключительно на Бельгию, и назвал это условие "рациональным, разумным и оправданным".

"Мы ведем переговоры с Еврокомиссией, чтобы выяснить, можно ли привести предложение (главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен) в соответствие с минимальными условиями, установленными Бельгией, которые в целом признаются рациональными, разумными и оправданными", - сказал де Вевер. По его словам, сейчас задача состоит в том, чтобы переписать предложение фон дер Ляйен.

Он не уверен, что это удастся. "Была обнаружена большая добрая воля, но между этой доброй волей и реальной возможностью что-то сделать существует разрыв, который теперь необходимо преодолеть", - указал премьер Бельгии.

Если это не сработает, Вевер не исключает юридических действий.

"Ничего нельзя исключать. Если будет принято решение, которое, на мой взгляд, противоречит закону, а значит, не имеет смысла и представляет значительные риски для этой страны, ничего нельзя исключать", - указал он.

Премьер-министр Бельгии отмечает, что Euroclear сам также может предпринять юридические действия.

По словам де Вевера, у ЕС все еще есть другие варианты финансирования финансовой помощи Украине, хотя он признает, что требуется единогласие среди государств-членов, а единогласия нет. Венгрия, например, препятствует оказанию новой помощи Украине.

Итак, пишет издание, "стоит ли нам все-таки конфисковать российские активы в Euroclear?" "Безусловно, есть лучшие решения, чем кража денег у российского центрального банка, - заявил де Вевер. - Это радикальный шаг. Я считаю его очень неразумным и необдуманным".

Компромисс все еще возможен до европейского саммита на следующей неделе, указывает издание. "Мы также являемся страной, которая всегда поддерживает европейский консенсус. Если они все же захотят это сделать - что, на мой взгляд, неразумно, но Европа делает и другие вещи, которые я считаю неразумными, - существуют три условия, которые гарантируют, что риск не ляжет на Бельгию. Если вы можете выполнить эти условия, мы будем лояльным партнером", - сказал де Вевер.

Как сообщается, Бельгия уже объяснила эти условия:

страна не может сама нести расходы, если россия потребует свои активы. В этом должны участвовать все европейские государства-члены;

необходимо компенсировать не только сами активы, но и любые убытки, которые может потребовать россия;

В случае требования россии о возврате средств, Euroclear должен быть немедленно обеспечен средствами.

