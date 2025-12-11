Премьер Бельгии де Вевер не исключил юридических действий из-за решения ЕС по российским активам в Euroclear

$42.280.10
49.220.12
ukenru
Эксклюзив
08:43 • 6164 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
07:59 • 8798 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Эксклюзив
07:38 • 11463 просмотра
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
10 декабря, 21:59 • 21172 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 36245 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 34049 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 34946 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 30216 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 28021 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 35184 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2м/с
98%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Кремль заманивает россиян на войну против Украины кредитными каникулами - ЦПД11 декабря, 00:08 • 12961 просмотра
На Закарпатье горел монастырь московского патриархата: что известноPhoto11 декабря, 01:49 • 17901 просмотра
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет: сколько достанется Украине11 декабря, 02:22 • 14681 просмотра
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобыльской катастрофе: против проголосовали Россия и США11 декабря, 02:57 • 21854 просмотра
В российском Великом Новгороде атакован крупный химический завод: что известноVideo04:03 • 17708 просмотра
публикации
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
08:43 • 6164 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 29416 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 30933 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56 • 37490 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 43281 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Лавров Сергей Викторович
Барт Де Вевер
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Крым
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 17643 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 23440 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 19860 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 27862 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 37664 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Шахед-136
Дія (сервис)

Премьер Бельгии де Вевер не исключил юридических действий из-за решения ЕС по российским активам в Euroclear

Киев • УНН

 • 514 просмотра

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер не исключает судебных исков, если ЕС решит изъять российские активы в Euroclear, подчеркивая, что риски не могут возлагаться исключительно на Бельгию. Он считает конфискацию радикальным и необдуманным шагом, предлагая другие варианты финансирования помощи Украине.

Премьер Бельгии де Вевер не исключил юридических действий из-за решения ЕС по российским активам в Euroclear

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер не исключает юридических действий Бельгии, если ЕС решит изъять российские активы у Euroclear. Об этом он заявил VRT NWS, пишет УНН.

Детали

Он подчеркнул, что риски в таком случае нельзя возлагать исключительно на Бельгию, и назвал это условие "рациональным, разумным и оправданным".

"Мы ведем переговоры с Еврокомиссией, чтобы выяснить, можно ли привести предложение (главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен) в соответствие с минимальными условиями, установленными Бельгией, которые в целом признаются рациональными, разумными и оправданными", - сказал де Вевер. По его словам, сейчас задача состоит в том, чтобы переписать предложение фон дер Ляйен.

Он не уверен, что это удастся. "Была обнаружена большая добрая воля, но между этой доброй волей и реальной возможностью что-то сделать существует разрыв, который теперь необходимо преодолеть", - указал премьер Бельгии.

Если это не сработает, Вевер не исключает юридических действий.

"Ничего нельзя исключать. Если будет принято решение, которое, на мой взгляд, противоречит закону, а значит, не имеет смысла и представляет значительные риски для этой страны, ничего нельзя исключать", - указал он.

Премьер-министр Бельгии отмечает, что Euroclear сам также может предпринять юридические действия.

По словам де Вевера, у ЕС все еще есть другие варианты финансирования финансовой помощи Украине, хотя он признает, что требуется единогласие среди государств-членов, а единогласия нет. Венгрия, например, препятствует оказанию новой помощи Украине.

Итак, пишет издание, "стоит ли нам все-таки конфисковать российские активы в Euroclear?" "Безусловно, есть лучшие решения, чем кража денег у российского центрального банка, - заявил де Вевер. - Это радикальный шаг. Я считаю его очень неразумным и необдуманным".

Компромисс все еще возможен до европейского саммита на следующей неделе, указывает издание. "Мы также являемся страной, которая всегда поддерживает европейский консенсус. Если они все же захотят это сделать - что, на мой взгляд, неразумно, но Европа делает и другие вещи, которые я считаю неразумными, - существуют три условия, которые гарантируют, что риск не ляжет на Бельгию. Если вы можете выполнить эти условия, мы будем лояльным партнером", - сказал де Вевер.

Как сообщается, Бельгия уже объяснила эти условия:

  • страна не может сама нести расходы, если россия потребует свои активы. В этом должны участвовать все европейские государства-члены;
    • необходимо компенсировать не только сами активы, но и любые убытки, которые может потребовать россия;
      • В случае требования россии о возврате средств, Euroclear должен быть немедленно обеспечен средствами.

        Кошта уверяет, что ЕС на пороге принятия решения о финансировании для Украины09.12.2025, 17:54 • 11649 просмотров

        Юлия Шрамко

        ЭкономикаПолитика
        Санкции
        Война в Украине
        Барт Де Вевер
        Euroclear
        Европейская комиссия
        Европейский Союз
        Бельгия
        Венгрия
        Урсула фон дер Ляйен
        Украина