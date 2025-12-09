ukenru
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Графики отключений электроэнергии
Кошта уверяет, что ЕС на пороге принятия решения о финансировании для Украины

Киев • УНН

 • 548 просмотра

Глава Европейского совета Антониу Кошта уверен в принятии решения о финансировании Украины на 2026-2027 годы на декабрьском саммите ЕС. Он отметил, что блок "очень близок к достижению решения" на фоне предложения двух вариантов: "репарационный кредит" или заимствования ЕС.

Кошта уверяет, что ЕС на пороге принятия решения о финансировании для Украины

Глава Европейского совета Антониу Кошта убежден в принятии решения на декабрьском саммите ЕС по финансированию для Украины в следующие два года, оценивая, что в блоке "очень близки к достижению решения", о чем заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином в Дублине 9 декабря, пишет УНН.

Наше предыдущее решение было очень четким: мы будем поддерживать финансовые потребности Украины на 2026-2027 годы. Сейчас мы работаем над уточнением решения, чтобы найти юридическое и техническое решение, которое могло бы получить согласие всех или по крайней мере квалифицированного большинства государств-членов. Европейская комиссия делает очень хорошую работу, тесно сотрудничает со всеми национальными правительствами, и я думаю, что мы очень близки к достижению решения, и я уверен, что 18 декабря мы примем решение

- сказал Кошта.

Напомним

На саммите ЕС на следующей неделе проведут "важные дискуссии", одним из приоритетных вопросов будет Украина и безопасность в Европе, ожидается участие Президента Украины Владимира Зеленского, о чем сообщил глава Евросовета Антониу Кошта, назвав главным приоритетом встречи обеспечение "важных решений, которые необходимо принять, в частности относительно финансирования Украины".

Предлагается два варианта - либо "репарационный кредит" с использованием замороженных активов рф, чему противится Бельгия, где хранится большинство таких средств, из-за опасений мести москвы, либо заимствования ЕС, чему также есть сопротивление из-за нагрузки на национальные бюджеты.

По оценке МВФ, дефицит бюджета Украины в следующие два года будет достигать 135 млрд евро.

ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения03.12.25, 15:24 • 81372 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Международный валютный фонд
Антониу Кошта
Европейская комиссия
Европейский совет
Бельгия
Владимир Зеленский
Украина