Кошта запевняє, що ЄС на порозі ухвалення рішення щодо фінансування для України

Голова Європейської ради Антоніу Кошта переконаний в ухваленні рішення на грудневому саміті ЄС щодо фінансування для України у наступні два роки, оцінюючи, що у блоці "дуже близькі до досягнення рішення", про що заявив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Дубліні 9 грудня, пише УНН.

Наше попереднє рішення було дуже чітким: ми підтримуватимемо фінансові потреби України на 2026-2027 роки. Зараз ми працюємо над уточненням рішення, щоб знайти юридичне та технічне рішення, яке могло б отримати згоду всіх або принаймні кваліфікованої більшості держав-членів. Європейська комісія робить дуже добру роботу, тісно співпрацює з усіма національними урядами, і я думаю, що ми дуже близькі до досягнення рішення, і я впевнений, що 18 грудня ми ухвалимо рішення - сказав Кошта.

Нагадаємо

На саміті ЄС наступного тижня проведуть "важливі дискусії", одним з пріоритетних питань буде Україна та безпека у Європі, очікується участь Президента України Володимира Зеленського, про що повідомив голова Євроради Антоніу Кошта, назвавши головним пріоритетом зустрічі забезпечення щодо "важливих рішень, які необхідно ухвалити, зокрема щодо фінансування України".

Пропонується два варіанти - або "репараційний кредит" з використанням заморожених активів рф, чому опирається Бельгія, де зберігається більшість з таких коштів, через побоювання помсти москви, або запозичення ЄС, чому також є опір через навантаження на національні бюджети.

За оцінкою МВФ, дефіцит бюджету України у наступні два роки сягатиме 135 млрд євро.

ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення