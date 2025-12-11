Прем'єр Бельгії де Вевер не виключив юридичних дій через рішення ЄС щодо російських активів у Euroclear

$42.280.10
49.220.12
ukenru
Ексклюзив
08:43 • 5032 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
07:59 • 7754 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
07:38 • 10951 перегляди
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 20677 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 35792 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 33835 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 34738 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 30145 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 27892 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 34988 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
08:43 • 5032 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 28986 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 30523 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення10 грудня, 13:56 • 37045 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo10 грудня, 12:17 • 40238 перегляди
Прем'єр Бельгії де Вевер не виключив юридичних дій через рішення ЄС щодо російських активів у Euroclear

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер не виключає судових позовів, якщо ЄС вирішить вилучити російські активи у Euroclear, наголошуючи, що ризики не можуть покладатися виключно на Бельгію. Він вважає конфіскацію радикальним та необдуманим кроком, пропонуючи інші варіанти фінансування допомоги Україні.

Прем'єр Бельгії де Вевер не виключив юридичних дій через рішення ЄС щодо російських активів у Euroclear

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер не виключає юридичних дій Бельгії, якщо ЄС вирішить вилучити російські активи у Euroclear. Про це він заявив VRT NWS, пише УНН.

Деталі

Він підкреслив, що ризики в такому разі не можна покладати виключно на Бельгію, і назвав цю умову "раціональною, розумною та виправданою".

"Ми ведемо переговори з Єврокомісією, щоб з'ясувати, чи можна привести пропозицію (голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн) у відповідність до мінімальних умов, встановлених Бельгією, які загалом визнаються раціональними, розумними та виправданими", - сказав де Вевер. За його словами, зараз завдання полягає в тому, щоб переписати пропозицію фон дер Ляйєн.

Він не впевнений, що це вдасться. "Була виявлена ​​велика добра воля, але між цією доброю волею та реальною можливістю щось зробити існує розрив, який тепер необхідно подолати", - вказав прем'єр Бельгії.

Якщо це не спрацює, де Вевер не відкидає юридичних дій.

"Нічого не можна виключати. Якщо буде ухвалено рішення, яке, на мій погляд, суперечить закону, а отже, не має сенсу і становить значні ризики для цієї країни, нічого не можна виключати", - вказав він.

Прем'єр-міністр Бельгії зазначає, що Euroclear сам також може вжити юридичних дій.

За словами де Вевера, ЄС все ще має інші варіанти фінансування фінансової допомоги Україні, хоча він визнає, що потрібна одностайність серед держав-членів, а одностайності немає. Угорщина, наприклад, перешкоджає наданню нової допомоги Україні.

Тож, пише видання, "чи варто нам таки конфіскувати російські активи в Euroclear?" "Безумовно, є кращі рішення, ніж крадіжка грошей у російського центрального банку, - заявив де Вевер. - Це радикальний крок. Я вважаю його дуже нерозумним та необдуманим".

Компроміс все ще можливий до європейського саміту наступного тижня, вказує видання. "Ми також є країною, яка завжди підтримує європейський консенсус. Якщо вони все ж таки захочуть це зробити - що, на мій погляд, нерозумно, але Європа робить й інші речі, які я вважаю нерозумними, - існують три умови, які гарантують, що ризик не ляже на Бельгію. Якщо ви можете виконати ці умови, ми будемо лояльним партнером", - сказав де Вевер.

Як повідомляється, Бельгія вже пояснила ці умови:

  • країна не може сама нести витрати, якщо росія вимагатиме своїх активів. У цьому повинні брати участь усі європейські держави-члени;
    • необхідно компенсувати не лише самі активи, а й будь-які збитки, які може вимагати росія;
      • у разі вимоги росії щодо повернення коштів, Euroclear має бути негайно забезпечений коштами.

        Кошта запевняє, що ЄС на порозі ухвалення рішення щодо фінансування для України09.12.25, 17:54 • 11642 перегляди

        Юлія Шрамко

        ЕкономікаПолітика
        Санкції
        Війна в Україні
        Барт Де Вевер
        Euroclear
        Європейська комісія
        Європейський Союз
        Бельгія
        Угорщина
        Урсула фон дер Ляєн
        Україна