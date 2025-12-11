Прем'єр Бельгії де Вевер не виключив юридичних дій через рішення ЄС щодо російських активів у Euroclear

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер не виключає юридичних дій Бельгії, якщо ЄС вирішить вилучити російські активи у Euroclear. Про це він заявив VRT NWS, пише УНН.

Деталі

Він підкреслив, що ризики в такому разі не можна покладати виключно на Бельгію, і назвав цю умову "раціональною, розумною та виправданою".

"Ми ведемо переговори з Єврокомісією, щоб з'ясувати, чи можна привести пропозицію (голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн) у відповідність до мінімальних умов, встановлених Бельгією, які загалом визнаються раціональними, розумними та виправданими", - сказав де Вевер. За його словами, зараз завдання полягає в тому, щоб переписати пропозицію фон дер Ляйєн.

Він не впевнений, що це вдасться. "Була виявлена ​​велика добра воля, але між цією доброю волею та реальною можливістю щось зробити існує розрив, який тепер необхідно подолати", - вказав прем'єр Бельгії.

Якщо це не спрацює, де Вевер не відкидає юридичних дій.

"Нічого не можна виключати. Якщо буде ухвалено рішення, яке, на мій погляд, суперечить закону, а отже, не має сенсу і становить значні ризики для цієї країни, нічого не можна виключати", - вказав він.

Прем'єр-міністр Бельгії зазначає, що Euroclear сам також може вжити юридичних дій.

За словами де Вевера, ЄС все ще має інші варіанти фінансування фінансової допомоги Україні, хоча він визнає, що потрібна одностайність серед держав-членів, а одностайності немає. Угорщина, наприклад, перешкоджає наданню нової допомоги Україні.

Тож, пише видання, "чи варто нам таки конфіскувати російські активи в Euroclear?" "Безумовно, є кращі рішення, ніж крадіжка грошей у російського центрального банку, - заявив де Вевер. - Це радикальний крок. Я вважаю його дуже нерозумним та необдуманим".

Компроміс все ще можливий до європейського саміту наступного тижня, вказує видання. "Ми також є країною, яка завжди підтримує європейський консенсус. Якщо вони все ж таки захочуть це зробити - що, на мій погляд, нерозумно, але Європа робить й інші речі, які я вважаю нерозумними, - існують три умови, які гарантують, що ризик не ляже на Бельгію. Якщо ви можете виконати ці умови, ми будемо лояльним партнером", - сказав де Вевер.

Як повідомляється, Бельгія вже пояснила ці умови:

країна не може сама нести витрати, якщо росія вимагатиме своїх активів. У цьому повинні брати участь усі європейські держави-члени;

необхідно компенсувати не лише самі активи, а й будь-які збитки, які може вимагати росія;

у разі вимоги росії щодо повернення коштів, Euroclear має бути негайно забезпечений коштами.

