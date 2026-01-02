$42.350.03
В Киеве появится улица Андрея Парубия

Киев • УНН

 • 596 просмотра

В Киеве 57% участников опроса поддержали переименование участка вдоль Мариинского парка в честь Андрея Парубия. Речь идет об участке от улицы Грушевского до Парковой дороги.

В Киеве появится улица Андрея Парубия

В Киеве появится улица в честь народного депутата и бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Соответствующую инициативу поддержали 57% участников общественного опроса на портале и в приложении "Киев Цифровой". Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская Солидарность" (ЕС), информирует УНН.

Подробности

Речь идет об участке вдоль Мариинского парка – от улицы Грушевского до Парковой дороги.

Лидер ЕС в Киевсовете Марина Порошенко отметила, что название улицы станет символом благодарности Андрею Парубию.

Он был человеком, который внес весомый вклад в развитие украинского парламентаризма, играл важную роль во время Революции Достоинства и в вопросах национальной идентичности. Его деятельность – это пример служения государству, ответственности и преданности Украине. Убеждена, что название улицы в самом центре Киева станет символом памяти, благодарности и уважения к Андрею и к тем, кто стоял на защите нашей свободы и государственности  

- отметила Порошенко.

Контекст

Андрея Парубия убили 30 августа 2025 года во Львове 7 выстрелами. По данным следствия, подозреваемым в этом преступлении является 52-летний львовянин.

Полиция рассматривала три основные версии мотивов этого преступления: умышленное убийство в связи с политической деятельностью народного депутата, российский след, личные неприязненные отношения подозреваемого с потерпевшим. Глава Нацполиции Украины Иван Выговский заявлял, что приоритетным является отработка информации относительно возможного российского следа.

Напомним

Служба безопасности Украины нашла оружие, из которого убили народного депутата Андрея Парубия. Это пистолет Макарова с глушителем: он находился в тайнике, оборудованном киллером, и содержит его ДНК.

