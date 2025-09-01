$41.320.06
Ексклюзив
09:15
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 1434 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50 • 10067 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
06:45 • 18453 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
05:46 • 20198 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 21280 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 22920 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 21046 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 52407 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 89626 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Офіс генпрокурора розглядає три основні версії вбивства ексголови ВР Андрія Парубія: політична діяльність, російський слід та особисті неприязні стосунки. Наразі не підтверджено зв'язок із вбивством Ірини Фаріон.

Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії

Наразі є три основні версії мотивів вбивства нардепа, ексголови Верховної Ради Андрія Парубія, зокрема, це умисне вбивство у зв’язку із політичною діяльністю та російський слід. Про це журналісту УНН повідомила начальниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генерального прокурора Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.

Досудове розслідування ще триває й розглядається низка версій. Але є три основні – це умисне вбивство у зв’язку із політичною діяльністю народного депутата Парубія. Друга версія – це російський слід. Третя версія, це особисті неприязні стосунки підозрюваного з потерпілим

- розповіла Гайовська-Ковбасюк.

На запитання, чи пов’язується вбивство Парубія  із вбивством Ірини Фаріон та, чи перевіряється інформація про ймовірного спільника затриманого, Гайовська-Ковбасюк відповіла: "На даний час не можемо ані спростувати, ані підтвердити, тому що досудове розслідування триває й вся ця інформація перевіряється".

Вона також наголосила, що наразі тривають всі невідкладні слідчі дії, які здійснюються за участю прокурорів, які координують хід досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.

Доповнення

30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.

Правоохоронці розглядають різні версії вбивства колишнього спікера ВР Андрія Парубія. Наразі відсутні дані, що пов'язують цей злочин зі вбивством Ірини Фаріон.

Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію. 

У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.

1 вересня затриманому львів’янину повідомлено про підозру у вбивстві Парубія. Готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
Андрій Парубій
Генеральний прокурор (Україна)
Львів