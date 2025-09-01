Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії

Наразі є три основні версії мотивів вбивства нардепа, ексголови Верховної Ради Андрія Парубія, зокрема, це умисне вбивство у зв’язку із політичною діяльністю та російський слід. Про це журналісту УНН повідомила начальниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генерального прокурора Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.

Досудове розслідування ще триває й розглядається низка версій. Але є три основні – це умисне вбивство у зв’язку із політичною діяльністю народного депутата Парубія. Друга версія – це російський слід. Третя версія, це особисті неприязні стосунки підозрюваного з потерпілим - розповіла Гайовська-Ковбасюк.

На запитання, чи пов’язується вбивство Парубія із вбивством Ірини Фаріон та, чи перевіряється інформація про ймовірного спільника затриманого, Гайовська-Ковбасюк відповіла: "На даний час не можемо ані спростувати, ані підтвердити, тому що досудове розслідування триває й вся ця інформація перевіряється".

Вона також наголосила, що наразі тривають всі невідкладні слідчі дії, які здійснюються за участю прокурорів, які координують хід досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.

Доповнення

30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.

Правоохоронці розглядають різні версії вбивства колишнього спікера ВР Андрія Парубія. Наразі відсутні дані, що пов'язують цей злочин зі вбивством Ірини Фаріон.

Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію.

У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.

1 вересня затриманому львів’янину повідомлено про підозру у вбивстві Парубія. Готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.