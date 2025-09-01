Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
Киев • УНН
Офис генпрокурора рассматривает три основные версии убийства экс-главы ВР Андрея Парубия: политическая деятельность, российский след и личные неприязненные отношения. Пока не подтверждена связь с убийством Ирины Фарион.
Сейчас есть три основные версии мотивов убийства нардепа, экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия, в частности, это умышленное убийство в связи с политической деятельностью и российский след. Об этом журналисту УНН сообщила начальница управления информационной политики и коммуникаций Офиса генерального прокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк.
Досудебное расследование еще продолжается и рассматривается ряд версий. Но есть три основные – это умышленное убийство в связи с политической деятельностью народного депутата Парубия. Вторая версия – это российский след. Третья версия, это личные неприязненные отношения подозреваемого с потерпевшим
На вопрос, связывается ли убийство Парубия с убийством Ирины Фарион и проверяется ли информация о возможном сообщнике задержанного, Гайовская-Ковбасюк ответила: "В настоящее время не можем ни опровергнуть, ни подтвердить, потому что досудебное расследование продолжается и вся эта информация проверяется".
Она также подчеркнула, что сейчас продолжаются все неотложные следственные действия, которые осуществляются с участием прокуроров, координирующих ход досудебного расследования в этом уголовном производстве.
Дополнение
30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов.
Правоохранители рассматривают различные версии убийства бывшего спикера ВР Андрея Парубия. В настоящее время отсутствуют данные, связывающие это преступление с убийством Ирины Фарион.
Также полиция Львовщины анализирует, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию.
В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.
1 сентября задержанному львовянину сообщено о подозрении в убийстве Парубия. Готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.