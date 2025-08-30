$41.260.00
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане авто
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія Парубія
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Поліція вивчає, чи Парубію надходили погрози

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Правоохоронці Львівщини аналізують, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію. У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.

Поліція вивчає, чи Парубію надходили погрози

Правоохоронці вивчають та аналізують, чи нардепу Андрію Парубію, якого сьогодні вбили, надходили погрози. Про це повідомив керівник ГУ Нацполіції у Львівській області Олександр Шляховський під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

На запитання, чи відомо, що Парубію погрожували, Шляховський відповів: "На даний час ми вивчаємо це питання й аналізуємо".

Шляховський  зазначав, що правоохоронці ще встановлюють місце знаходження вбивці Парубія.

Нардеп Микола Величкович повідомляв, що Парубій, у 2014 році потрапив у список на ліквідацію за свою діяльність секретаря РНБО. У перші місяці повномасштабного вторгнення йому надавали посилену безпеку.

Контекст

30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в Андрія Парубія.

У поліції згодом вказали, що стрілянина сталася близько опівдня. І що політичний діяч загинув.

Стрілка розшукують, повідомляли у поліції. Як стало відомо УНН, введено план "Сирена".

В ОВА уточнили, що стрілка шукають на Львівщині.

Згодом стало відомо, що стрілок був одягнутий у форму Glovo й був на велосипеді.

Довідково

Андрій Парубій - народний депутат Верховної Ради 6, 7, 8 і 9 скликань, ексголова Верховної Ради та екссекретар РНБО.

У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, якого призначили прем’єр-міністром України.

Був секретарем РНБО з лютого по серпень 2014 року.

Проти Парубія того ж року був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.

У 2013-2014 році під час Революції Гідності був комендантом Майдану, керівником Самооборони Майдану.

Анна Мурашко

