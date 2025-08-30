Поліція вивчає, чи Парубію надходили погрози

Правоохоронці вивчають та аналізують, чи нардепу Андрію Парубію, якого сьогодні вбили, надходили погрози. Про це повідомив керівник ГУ Нацполіції у Львівській області Олександр Шляховський під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

На запитання, чи відомо, що Парубію погрожували, Шляховський відповів: "На даний час ми вивчаємо це питання й аналізуємо".

Шляховський зазначав, що правоохоронці ще встановлюють місце знаходження вбивці Парубія.

Нардеп Микола Величкович повідомляв, що Парубій, у 2014 році потрапив у список на ліквідацію за свою діяльність секретаря РНБО. У перші місяці повномасштабного вторгнення йому надавали посилену безпеку.

Контекст

30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в Андрія Парубія.

У поліції згодом вказали, що стрілянина сталася близько опівдня. І що політичний діяч загинув.

Стрілка розшукують, повідомляли у поліції. Як стало відомо УНН, введено план "Сирена".

В ОВА уточнили, що стрілка шукають на Львівщині.

Згодом стало відомо, що стрілок був одягнутий у форму Glovo й був на велосипеді.

Довідково

Андрій Парубій - народний депутат Верховної Ради 6, 7, 8 і 9 скликань, ексголова Верховної Ради та екссекретар РНБО.

У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, якого призначили прем’єр-міністром України.

Був секретарем РНБО з лютого по серпень 2014 року.

Проти Парубія того ж року був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.

У 2013-2014 році під час Революції Гідності був комендантом Майдану, керівником Самооборони Майдану.

