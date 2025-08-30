Полиция изучает, поступали ли Парубию угрозы

$41.260.00
48.130.00
ukenru
13:59 • 3662 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
13:06 • 11756 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
11:04 • 27368 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
10:36 • 46399 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
09:58 • 157604 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
09:24 • 82481 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
09:15 • 71360 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 92619 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 265074 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 218513 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
3.5м/с
30%
747мм
Популярные новости
Украинские беспилотники поразили два нефтеперерабатывающих завода в России - Генштаб ВСУ30 августа, 06:01 • 69820 просмотра
Киевская область пережила 10-часовую атаку рф: последствия в трех районахPhoto30 августа, 08:35 • 13797 просмотра
Игнат: для отражения вражеской атаки на Украину этой ночью работали F-1630 августа, 09:00 • 11511 просмотра
Генпрокурор Кравченко и глава МВД Клименко доложили Зеленскому обстоятельства убийства Парубия09:59 • 17680 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph10:03 • 11800 просмотра
публикации
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph10:03 • 12798 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 170010 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 175404 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 265098 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 218536 просмотра
Актуальные люди
Андрей Парубий
Владимир Гройсман
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Львов
Майдан Незалежности
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 78230 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 212070 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 237101 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 235758 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 218038 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Сухой Су-27
Ракетная система С-400
MIM-104 Patriot
Старлинк

Полиция изучает, поступали ли Парубию угрозы

Киев • УНН

 • 288 просмотра

Правоохранители Львовщины анализируют, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию. В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.

Полиция изучает, поступали ли Парубию угрозы

Правоохранители изучают и анализируют, поступали ли угрозы народному депутату Андрею Парубию, который сегодня был убит. Об этом сообщил руководитель ГУ Нацполиции во Львовской области Александр Шляховский во время брифинга, передает УНН.

Детали

На вопрос, известно ли, что Парубию угрожали, Шляховский ответил: "В настоящее время мы изучаем этот вопрос и анализируем".

Шляховский  отмечал, что правоохранители еще устанавливают местонахождение убийцы Парубия.

Нардеп Николай Величкович сообщал, что Парубий в 2014 году попал в список на ликвидацию за свою деятельность секретаря СНБО. В первые месяцы полномасштабного вторжения ему предоставляли усиленную безопасность.

Контекст

30 августа УНН со ссылкой на источник сообщало, что во Львове стреляли в Андрея Парубия.

В полиции впоследствии указали, что стрельба произошла около полудня. И что политический деятель погиб.

Стрелка разыскивают, сообщали в полиции. Как стало известно УНН, введен план "Сирена".

В ОВА уточнили, что стрелка ищут на Львовщине.

Впоследствии стало известно, что стрелок был одет в форму Glovo и был на велосипеде.

Справка

Андрей Парубий - народный депутат Верховной Рады 6, 7, 8 и 9 созывов, экс-председатель Верховной Рады и экс-секретарь СНБО.

В 2016 году Парубия избрали председателем Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, которого назначили премьер-министром Украины.

Был секретарем СНБО с февраля по август 2014 года.

Против Парубия в том же году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.

В 2013-2014 году во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана.

В 2016 году Парубия избрали председателем Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, которого назначили премьер-министром Украины.

Был секретарем СНБО с февраля по август 2014 года.

Против Парубия в том же году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.

Анна Мурашко

ПолитикаКриминал и ЧП
Андрей Парубий
Майдан Незалежности
Национальная полиция Украины
Владимир Гройсман
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Верховная Рада
Украина
Львов