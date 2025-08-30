Полиция изучает, поступали ли Парубию угрозы

Правоохранители изучают и анализируют, поступали ли угрозы народному депутату Андрею Парубию, который сегодня был убит. Об этом сообщил руководитель ГУ Нацполиции во Львовской области Александр Шляховский во время брифинга, передает УНН.

Детали

На вопрос, известно ли, что Парубию угрожали, Шляховский ответил: "В настоящее время мы изучаем этот вопрос и анализируем".

Шляховский отмечал, что правоохранители еще устанавливают местонахождение убийцы Парубия.

Нардеп Николай Величкович сообщал, что Парубий в 2014 году попал в список на ликвидацию за свою деятельность секретаря СНБО. В первые месяцы полномасштабного вторжения ему предоставляли усиленную безопасность.

Контекст

30 августа УНН со ссылкой на источник сообщало, что во Львове стреляли в Андрея Парубия.

В полиции впоследствии указали, что стрельба произошла около полудня. И что политический деятель погиб.

Стрелка разыскивают, сообщали в полиции. Как стало известно УНН, введен план "Сирена".

В ОВА уточнили, что стрелка ищут на Львовщине.

Впоследствии стало известно, что стрелок был одет в форму Glovo и был на велосипеде.

Справка

Андрей Парубий - народный депутат Верховной Рады 6, 7, 8 и 9 созывов, экс-председатель Верховной Рады и экс-секретарь СНБО.

В 2016 году Парубия избрали председателем Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, которого назначили премьер-министром Украины.

Был секретарем СНБО с февраля по август 2014 года.

Против Парубия в том же году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.

В 2013-2014 году во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана.

