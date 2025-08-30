Вбивство Парубія у Львові: стрілок був одягнутий у форму Glovo
Київ • УНН
У Львові вбито ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Зловмисник був одягнений у форму кур'єра Glovo, його розшукують.
Чоловік, який вбив у Львові ексголову Верховної Ради Андрія Парубія, був одягнутий у форму кур'єрської доставки Glovo. Про це журналісту УНН повідомили джерела.
Співрозмовник повідомив, що чоловік який вбив Парубія був одягнутий саме у форму кур'єра Glovo.
Glovo наразі не пояснило, яким чином зловмисник взяв їх сумку.
Контекст
30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в Андрія Парубія.
У поліції згодом вказали, що стрілянина сталася близько опівдня. І що політичний діяч загинув.
Стрілка розшукують, повідомляли у поліції. Як стало відомо УНН, введено план "Сирена".
В ОВА уточнили, що стрілка шукають на Львівщині.
Довідково
Андрій Парубій - народний депутат Верховної Ради 6, 7, 8 і 9 скликань, ексголова Верховної Ради та екссекретар РНБО.
У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, якого призначили прем’єр-міністром України.
Був секретарем РНБО з лютого по серпень 2014 року.
Проти Парубія того ж року був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.
У 2013-2014 році під час Революції Гідності був комендантом Майдану, керівником Самооборони Майдану.