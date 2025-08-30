Убийство Парубия во Львове: стрелок был одет в форму Glovo
Киев • УНН
Во Львове убит экс-глава Верховной Рады Андрей Парубий. Злоумышленник был одет в форму курьера Glovo, его разыскивают.
Мужчина, убивший во Львове экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия, был одет в форму курьерской доставки Glovo. Об этом журналисту УНН сообщили источники.
Собеседник сообщил, что мужчина, убивший Парубия, был одет именно в форму курьера Glovo.
Glovo пока не объяснило, каким образом злоумышленник взял их сумку.
Контекст
30 августа УНН со ссылкой на источник сообщало, что во Львове стреляли в Андрея Парубия.
В полиции впоследствии указали, что стрельба произошла около полудня. И что политический деятель погиб.
Стрелка разыскивают, сообщали в полиции. Как стало известно УНН, введен план "Сирена".
В ОВА уточнили, что стрелка ищут на Львовщине.
Справка
Андрей Парубий - народный депутат Верховной Рады 6, 7, 8 и 9 созывов, экс-глава Верховной Рады и экс-секретарь СНБО.
В 2016 году Парубия избрали главой Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, которого назначили премьер-министром Украины.
Был секретарем СНБО с февраля по август 2014 года.
Против Парубия в том же году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.
В 2013-2014 году во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана.