Убийство Парубия во Львове: появились фото с места происшествия
Киев • УНН
Во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Неизвестный мужчина пять раз выстрелил в политика и скрылся.
Появилось фото с места стрельбы в экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия во Львове, передает УНН.
Детали
Появилось фото с места убийства Андрея Парубия, которого сегодня застрелил неизвестный мужчина на велосипеде.
Источник УНН сообщил, что преступник увидел Парубия и выстрелил в сторону политика пять раз, после чего скрылся.
Осторожно, на фото чувствительные кадры!
Дополнение
30 августа УНН со ссылкой на источник сообщал, что во Львове стреляли в Андрея Парубия.
В полиции позже указали, что стрельба произошла около полудня. И что политический деятель погиб.
Стрелка разыскивают, сообщали в полиции. Как стало известно УНН, введен план "Сирена".
В ОВА уточнили, что стрелка ищут на Львовщине.
Справка
Андрей Парубий - народный депутат Верховной Рады 6, 7, 8 и 9 созывов, экс-глава Верховной Рады и экс-секретарь СНБО.
В 2016 году Парубия избрали председателем Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, которого назначили премьер-министром Украины.
Был секретарем СНБО с февраля по август 2014 года.
Против Парубия в том же году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.
В 2013-2014 году во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана.