Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
Київ • УНН
У Львові застрелили Андрія Парубія, ексголову Верховної Ради. Невідомий декілька разів вистрілив, після чого зник.
У Львові під час стрілянини, внаслідок якої загинув ексголова Верховної Ради Андрій Парубій, невідомий вистрілив декілька разів, повідомило УНН джерело.
Деталі
За даними співрозмовника УНН, після повідомлення у поліцію про те, що вранці у Львові підстрелили людину, було встановлено, що поблизу проживає Андрій Парубій.
Також джерело повідомило, що відомо про невідомого, який прибув на місце події на велосипеді, побачив Парубія, і вистрілив у бік політика п'ять разів, після чого зник. Потерпілий загинув.
Доповнення
30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в Андрія Парубія.
У поліції згодом вказали, що стрілянина сталася близько опівдня. І що політичний діяч загинув.
Стрілка розшукують, повідомляли у поліції.
Довідково
Андрій Парубій - народний депутат Верховної Ради 6, 7, 8 і 9 скликань, ексголова Верховної Ради та екссекретар РНБО.
У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, якого призначили прем’єр-міністром України.
Був секретарем РНБО з лютого по серпень 2014 року.
Проти Парубія того ж року був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.
У 2013-2014 році під час Революції Гідності був комендантом Майдану, керівником Самооборони Майдану.