Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
Киев • УНН
Во Львове застрелили Андрея Парубия, экс-главу Верховной Рады. Неизвестный несколько раз выстрелил, после чего скрылся.
Во Львове во время стрельбы, в результате которой погиб экс-председатель Верховной Рады Андрей Парубий, неизвестный выстрелил несколько раз, сообщил УНН источник.
Детали
По данным собеседника УНН, после сообщения в полицию о том, что утром во Львове подстрелили человека, было установлено, что поблизости проживает Андрей Парубий.
Также источник сообщил, что известно о неизвестном, который прибыл на место происшествия на велосипеде, увидел Парубия и выстрелил в сторону политика пять раз, после чего скрылся. Потерпевший погиб.
Дополнение
30 августа УНН со ссылкой на источник сообщало, что во Львове стреляли в Андрея Парубия.
В полиции впоследствии указали, что стрельба произошла около полудня. И что политический деятель погиб.
Стрелка разыскивают, сообщали в полиции.
Справка
Андрей Парубий - народный депутат Верховной Рады 6, 7, 8 и 9 созывов, экс-председатель Верховной Рады и экс-секретарь СНБО.
В 2016 году Парубия избрали председателем Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, которого назначили премьер-министром Украины.
Был секретарем СНБО с февраля по август 2014 года.
Против Парубия в том же году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.
В 2013-2014 году во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана.