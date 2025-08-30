Правоохоронці ще встановлюють місце знаходження вбивці Парубія
Київ • УНН
Правоохоронці продовжують пошуки особи, відповідальної за вбивство Парубія. Місцезнаходження злочинця наразі не встановлено.
Правоохоронці на даний час проводять дії направлені на встановлення місця знаходження вбивці нардепа Андрія Парубія у Львові. Про це повідомив керівник ГУ Нацполіції у Львівській області Олександр Шляховський під час брифінгу, передає УНН.
Розпочато аналіз камер відеонагляду по маршруту підходу та відходу злочинця. Встановлення та опитування свідків та очевидців даного злочину з метою отримання повної інформації, яка б сприяла встановленню злочинці. Органи поліції, СБУ та прокуратури разом на даний час проводять дії направлені на встановлення місця знаходження зараз злочинця
Президент Володимир Зеленський повідомляв, що вбивство нардепа Андрія Парубія у Львові було ретельно підготовлено.
Контекст
30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в Андрія Парубія.
У поліції згодом вказали, що стрілянина сталася близько опівдня. І що політичний діяч загинув.
Стрілка розшукують, повідомляли у поліції. Як стало відомо УНН, введено план "Сирена".
В ОВА уточнили, що стрілка шукають на Львівщині.
Згодом стало відомо, що стрілок був одягнутий у форму Glovo й був на велосипеді.
Довідково
Андрій Парубій - народний депутат Верховної Ради 6, 7, 8 і 9 скликань, ексголова Верховної Ради та екссекретар РНБО.
У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, якого призначили прем’єр-міністром України.
Був секретарем РНБО з лютого по серпень 2014 року.
Проти Парубія того ж року був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.
У 2013-2014 році під час Революції Гідності був комендантом Майдану, керівником Самооборони Майдану.