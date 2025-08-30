Правоохранители еще устанавливают местонахождение убийцы Парубия

Правоохранители в настоящее время проводят действия, направленные на установление местонахождения убийцы нардепа Андрея Парубия во Львове. Об этом сообщил руководитель ГУ Нацполиции во Львовской области Александр Шляховский во время брифинга, передает УНН.

Начат анализ камер видеонаблюдения по маршруту подхода и отхода преступника. Установление и опрос свидетелей и очевидцев данного преступления с целью получения полной информации, которая способствовала бы установлению преступника. Органы полиции, СБУ и прокуратуры совместно в настоящее время проводят действия, направленные на установление местонахождения сейчас преступника