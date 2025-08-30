Правоохранители еще устанавливают местонахождение убийцы Парубия
Киев • УНН
Правоохранители продолжают поиски лица, ответственного за убийство Парубия. Местонахождение преступника пока не установлено.
Правоохранители в настоящее время проводят действия, направленные на установление местонахождения убийцы нардепа Андрея Парубия во Львове. Об этом сообщил руководитель ГУ Нацполиции во Львовской области Александр Шляховский во время брифинга, передает УНН.
Начат анализ камер видеонаблюдения по маршруту подхода и отхода преступника. Установление и опрос свидетелей и очевидцев данного преступления с целью получения полной информации, которая способствовала бы установлению преступника. Органы полиции, СБУ и прокуратуры совместно в настоящее время проводят действия, направленные на установление местонахождения сейчас преступника
Президент Владимир Зеленский сообщал, что убийство нардепа Андрея Парубия во Львове было тщательно подготовлено.
Контекст
30 августа УНН со ссылкой на источник сообщало, что во Львове стреляли в Андрея Парубия.
В полиции впоследствии указали, что стрельба произошла около полудня. И что политический деятель погиб.
Стрелка разыскивают, сообщали в полиции. Как стало известно УНН, введен план "Сирена".
В ОВА уточнили, что стрелка ищут на Львовщине.
Впоследствии стало известно, что стрелок был одет в форму Glovo и был на велосипеде.
Справка
Андрей Парубий - народный депутат Верховной Рады 6, 7, 8 и 9 созывов, экс-председатель Верховной Рады и экс-секретарь СНБО.
В 2016 году Парубия избрали председателем Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, которого назначили премьер-министром Украины.
Был секретарем СНБО с февраля по август 2014 года.
Против Парубия в том же году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.
В 2013-2014 году во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана.