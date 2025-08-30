У 2014 році Парубій потрапив у список на ліквідацію за свою діяльність секретаря РНБО - нардеп Величкович

$41.260.00
48.130.00
ukenru
11:04 • 17968 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
10:36 • 37911 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
09:58 • 131031 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
09:24 • 67082 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
09:15 • 58390 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 80788 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 239377 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 198100 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 96130 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 98936 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+31°
3м/с
23%
748мм
Популярнi новини
Нічна атака на Запоріжжя: пошкоджено 14 багатоповерхівок та 40 приватних будинків 30 серпня, 04:55 • 51806 перегляди
Українські безпілотники уразили два нафтопереробні заводи у росії - Генштаб ЗСУ30 серпня, 06:01 • 54857 перегляди
Київщина пережила 10-годинну атаку рф: наслідки у трьох районахPhoto08:35 • 9368 перегляди
Ігнат: для відбиття ворожої атаки на Україну цієї ночі працювали F-1609:00 • 5004 перегляди
Генпрокурор Кравченко та голова МВС Клименко доповіли Зеленському обставини вбивства Парубія 09:59 • 13146 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 10:03 • 4308 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 154144 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 159740 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 239378 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 198102 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Парубій
Володимир Гройсман
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Львів
Сполучені Штати Америки
Майдан Незалежності
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 69135 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 203482 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 229087 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 228212 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 211112 перегляди
Актуальне
Starlink
Су-27
Ракетна система С-400
MIM-104 Patriot
Свіфт

У 2014 році Парубій потрапив у список на ліквідацію за свою діяльність секретаря РНБО - нардеп Величкович

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Народний депутат Андрій Парубій, убитий у Львові, раніше потрапляв до списків на ліквідацію. Колега по фракції розповів про замахи та посилену охорону.

У 2014 році Парубій потрапив у список на ліквідацію за свою діяльність секретаря РНБО - нардеп Величкович

Вбитий сьогодні у Львові народний депутат Андрій Парубій, у 2014 році потрапив у список на ліквідацію за свою діяльність секретаря РНБО. У перші місяці повномасштабного вторгнення йому надавали посилену безпеку. Про це заявив колега загиблого по фракції "Європейська солідарність" Микола Величкович Новинам.LIVE, передає УНН.

Вперше у 2014 році Андрій потрапив у перший список на ліквідацію за свою діяльність секретаря РНБО, й перед тим, за те, що він робив на "Майдані"…Спецслужби про це знають. У 2022 році, коли Стефанчук оголошував про те, що троє депутатів потрапили в "розстріляний список" росіян, серед них був Андрій Парубій. У квітні, травні він був серед тих, яким допомагали з безпекою

- розповів Величкович.

На питання, чи погрожували нардепу, Величкович відповів, що він про це не говорив. Однак згадав про 2014 рік, коли у Парубія кинули бойову гранату.

Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія Парубія30.08.25, 14:04 • 17970 переглядiв

Контекст

30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в Андрія Парубія.

У поліції згодом вказали, що стрілянина сталася близько опівдня. І що політичний діяч загинув.

Стрілка розшукують, повідомляли у поліції. Як стало відомо УНН, введено план "Сирена".

В ОВА уточнили, що стрілка шукають на Львівщині.

Довідково

Андрій Парубій - народний депутат Верховної Ради 6, 7, 8 і 9 скликань, ексголова Верховної Ради та екссекретар РНБО.

У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, якого призначили прем’єр-міністром України.

 Був секретарем РНБО з лютого по серпень 2014 року.

 Проти Парубія того ж року був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.

У 2013-2014 році під час Революції Гідності був комендантом Майдану, керівником Самооборони Майдану.

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
Андрій Парубій
Майдан Незалежності
Володимир Гройсман
Рада національної безпеки і оборони України
Верховна Рада України
Україна
Львів