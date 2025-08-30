У 2014 році Парубій потрапив у список на ліквідацію за свою діяльність секретаря РНБО - нардеп Величкович

Вбитий сьогодні у Львові народний депутат Андрій Парубій, у 2014 році потрапив у список на ліквідацію за свою діяльність секретаря РНБО. У перші місяці повномасштабного вторгнення йому надавали посилену безпеку. Про це заявив колега загиблого по фракції "Європейська солідарність" Микола Величкович Новинам.LIVE, передає УНН.

Вперше у 2014 році Андрій потрапив у перший список на ліквідацію за свою діяльність секретаря РНБО, й перед тим, за те, що він робив на "Майдані"…Спецслужби про це знають. У 2022 році, коли Стефанчук оголошував про те, що троє депутатів потрапили в "розстріляний список" росіян, серед них був Андрій Парубій. У квітні, травні він був серед тих, яким допомагали з безпекою