У 2014 році Парубій потрапив у список на ліквідацію за свою діяльність секретаря РНБО - нардеп Величкович
Народний депутат Андрій Парубій, убитий у Львові, раніше потрапляв до списків на ліквідацію. Колега по фракції розповів про замахи та посилену охорону.
Вбитий сьогодні у Львові народний депутат Андрій Парубій, у 2014 році потрапив у список на ліквідацію за свою діяльність секретаря РНБО. У перші місяці повномасштабного вторгнення йому надавали посилену безпеку. Про це заявив колега загиблого по фракції "Європейська солідарність" Микола Величкович Новинам.LIVE, передає УНН.
Вперше у 2014 році Андрій потрапив у перший список на ліквідацію за свою діяльність секретаря РНБО, й перед тим, за те, що він робив на "Майдані"…Спецслужби про це знають. У 2022 році, коли Стефанчук оголошував про те, що троє депутатів потрапили в "розстріляний список" росіян, серед них був Андрій Парубій. У квітні, травні він був серед тих, яким допомагали з безпекою
На питання, чи погрожували нардепу, Величкович відповів, що він про це не говорив. Однак згадав про 2014 рік, коли у Парубія кинули бойову гранату.
Контекст
30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в Андрія Парубія.
У поліції згодом вказали, що стрілянина сталася близько опівдня. І що політичний діяч загинув.
Стрілка розшукують, повідомляли у поліції. Як стало відомо УНН, введено план "Сирена".
В ОВА уточнили, що стрілка шукають на Львівщині.
Довідково
Андрій Парубій - народний депутат Верховної Ради 6, 7, 8 і 9 скликань, ексголова Верховної Ради та екссекретар РНБО.
У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, якого призначили прем’єр-міністром України.
Був секретарем РНБО з лютого по серпень 2014 року.
Проти Парубія того ж року був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.
У 2013-2014 році під час Революції Гідності був комендантом Майдану, керівником Самооборони Майдану.