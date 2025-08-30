Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія Парубія
Київ • УНН
З'явилося відео вбивства Андрія Парубія у Львові. Чоловік із сумкою Glovo вистрілив у спину ексголові ВР та втік.
З’явилося відео убивства колишнього голови Верховної Ради, народного депутата 9 скликання Андрія Парубія. Про це передає УНН з посиланням на джерела.
Деталі
На кадрах видно, як на одній із вулиць Львова йде Парубій, після чого чоловік із сумкою Glovo виходить з-за машин, йде за нардепом, після чого дістає пістолет, робить постріли в спину та тікає.
Контекст
30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в Андрія Парубія.
У поліції згодом вказали, що стрілянина сталася близько опівдня. І що політичний діяч загинув.
Стрілка розшукують, повідомляли у поліції. Як стало відомо УНН, введено план "Сирена".
В ОВА уточнили, що стрілка шукають на Львівщині.
Довідково
Андрій Парубій - народний депутат Верховної Ради 6, 7, 8 і 9 скликань, ексголова Верховної Ради та екссекретар РНБО.
У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, якого призначили прем’єр-міністром України.
Був секретарем РНБО з лютого по серпень 2014 року.
Проти Парубія того ж року був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.
У 2013-2014 році під час Революції Гідності був комендантом Майдану, керівником Самооборони Майдану.