Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея Парубия
Киев • УНН
Появилось видео убийства Андрея Парубия во Львове. Мужчина с сумкой Glovo выстрелил в спину экс-главе ВР и скрылся.
Появилось видео убийства бывшего председателя Верховной Рады, народного депутата 9 созыва Андрея Парубия. Об этом передает УНН со ссылкой на источники.
Детали
На кадрах видно, как на одной из улиц Львова идет Парубий, после чего мужчина с сумкой Glovo выходит из-за машин, идет за нардепом, после чего достает пистолет, производит выстрелы в спину и убегает.
Контекст
30 августа УНН со ссылкой на источник сообщало, что во Львове стреляли в Андрея Парубия.
В полиции впоследствии указали, что стрельба произошла около полудня. И что политический деятель погиб.
Стрелка разыскивают, сообщали в полиции. Как стало известно УНН, введен план "Сирена".
В ОВА уточнили, что стрелка ищут на Львовщине.
Справка
Андрей Парубий - народный депутат Верховной Рады 6, 7, 8 и 9 созывов, экс-председатель Верховной Рады и экс-секретарь СНБО.
В 2016 году Парубия избрали председателем Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, которого назначили премьер-министром Украины.
Был секретарем СНБО с февраля по август 2014 года.
Против Парубия в том же году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.
В 2013-2014 году во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана.