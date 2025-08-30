Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея Парубия

$41.260.00
48.130.00
ukenru
11:04 • 768 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
10:36 • 8266 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
09:58 • 50596 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
09:24 • 38421 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
09:15 • 33797 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 65232 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 202841 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 168312 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 92251 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 97136 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+31°
4.1м/с
27%
749мм
Популярные новости
Днепропетровская область под массированной атакой: взрывы в Днепре и Павлограде30 августа, 01:23 • 32289 просмотра
Соединенные Штаты предоставляют Украине оружие для поражения удаленных целей в России - посол США при НАТО30 августа, 02:05 • 32785 просмотра
Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине30 августа, 02:50 • 33831 просмотра
Ночная атака на Запорожье: повреждены 14 многоэтажек и 40 частных домов30 августа, 04:55 • 27270 просмотра
Украинские беспилотники поразили два нефтеперерабатывающих завода в России - Генштаб ВСУ06:01 • 29917 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 129718 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 135074 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 202843 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 168312 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 138327 просмотра
Актуальные люди
Владимир Гройсман
Иван Федоров
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Запорожье
Львов
Днепропетровская область
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 53289 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 188802 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 215484 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 215515 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 199309 просмотра
Актуальное
Старлинк
MIM-104 Patriot
«Калибр» (семейство ракет)
Сухой Су-27
Ракетная система С-400

Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея Парубия

Киев • УНН

 • 814 просмотра

Появилось видео убийства Андрея Парубия во Львове. Мужчина с сумкой Glovo выстрелил в спину экс-главе ВР и скрылся.

Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея Парубия

Появилось видео убийства бывшего председателя Верховной Рады, народного депутата 9 созыва Андрея Парубия. Об этом передает УНН со ссылкой на источники.

Детали

На кадрах видно, как на одной из улиц Львова идет Парубий, после чего мужчина с сумкой Glovo выходит из-за машин, идет за нардепом, после чего достает пистолет, производит выстрелы в спину и убегает.

Контекст

30 августа УНН со ссылкой на источник сообщало, что во Львове стреляли в Андрея Парубия.

В полиции впоследствии указали, что стрельба произошла около полудня. И что политический деятель погиб.

Стрелка разыскивают, сообщали в полиции. Как стало известно УНН, введен план "Сирена".

В ОВА уточнили, что стрелка ищут на Львовщине.

Справка

Андрей Парубий - народный депутат Верховной Рады 6, 7, 8 и 9 созывов, экс-председатель Верховной Рады и экс-секретарь СНБО.

В 2016 году Парубия избрали председателем Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, которого назначили премьер-министром Украины.

Был секретарем СНБО с февраля по август 2014 года.

Против Парубия в том же году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.

В 2013-2014 году во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана.

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП
Майдан Незалежности
Митинги в Украине
Владимир Гройсман
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Министерство внутренних дел Украины
Верховная Рада
Украина
Львов