Масований ракетний удар по російському бєлгороду: у місті зникли світло, вода та опалення
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки у бєлгороді пошкоджено ТЕЦ та підстанції. У місті виникли "серйозні перебої" з електроенергією, водопостачанням та опаленням.
В ніч на неділю, 15 березня, російське місто бєлгород та район зазнали масованого ракетного обстрілу. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцевого губернатора в'ячеслава гладкова.
За його словами, за попередньою інформацією, постраждалих немає.
Завдано серйозних пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури. В результаті зафіксовано перебої з подачею електроенергії, водопостачання та тепла. Точніший масштаб пошкоджень зможемо оцінити у світлий час доби
Він додав, що у бєлгороді на території одного з об'єктів "стався спалах", крім того, "пошкоджено скління багатоквартирного будинку".
Тим часом місцеві пабліки повідомляють, що ракетний удар "був по об’єктах енергетичної інфраструктури ТЕЦ/підстанції".
26 лютого у бєлгороді та районі після атаки 26 лютого зникли електроенергія, водопостачання та тепло.
