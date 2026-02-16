$42.990.00
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
15 лютого, 14:11 • 24353 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
15 лютого, 11:51 • 29345 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 26101 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 26842 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 65672 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 48749 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 42584 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 33220 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 31064 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
У бєлгородській області зафіксували масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок масованого обстрілу

Київ

 • 36 перегляди

Губернатор бєлгородської області повідомив про масовану атаку, що призвела до значних пошкоджень енергетичних об'єктів. Аварійні бригади оцінюють масштаб руйнувань та розпочинають відновлювальні роботи.

У бєлгородській області зафіксували масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок масованого обстрілу

Губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков повідомив про масовану атаку на обласний центр та прилеглий район, яка призвела до суттєвих руйнувань на об’єктах енергетики. За попередньою інформацією російської сторони, на місцях влучань зафіксовано значні пошкодження інфраструктурних об’єктів. Про це пише УНН.

Деталі

Внаслідок обстрілу об’єкти енергопостачання зазнали серйозних технічних ушкоджень, що спричинило перебої в роботі мереж. Аварійні бригади та оперативні служби наразі намагаються оцінити загальний масштаб руйнувань та розпочати відновлювальні роботи, поки місцева влада збирає уточнену інформацію про наслідки вибухів у місті.

Мешканці бєлгорода та навколишніх населених пунктів протягом вечора повідомляли про серію потужних вибухів, які супроводжувалися спалахами на енергопідстанціях. Наразі офіційні джерела окупантів не надають детальних даних щодо кількості пошкоджених будівель чи тривалості можливих відключень електроенергії, обмежуючись заявами про роботу на місцях інцидентів.

Степан Гафтко

Світ
