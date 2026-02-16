У бєлгородській області зафіксували масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок масованого обстрілу
Київ • УНН
Губернатор бєлгородської області повідомив про масовану атаку, що призвела до значних пошкоджень енергетичних об'єктів. Аварійні бригади оцінюють масштаб руйнувань та розпочинають відновлювальні роботи.
Губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков повідомив про масовану атаку на обласний центр та прилеглий район, яка призвела до суттєвих руйнувань на об’єктах енергетики. За попередньою інформацією російської сторони, на місцях влучань зафіксовано значні пошкодження інфраструктурних об’єктів. Про це пише УНН.
Деталі
Внаслідок обстрілу об’єкти енергопостачання зазнали серйозних технічних ушкоджень, що спричинило перебої в роботі мереж. Аварійні бригади та оперативні служби наразі намагаються оцінити загальний масштаб руйнувань та розпочати відновлювальні роботи, поки місцева влада збирає уточнену інформацію про наслідки вибухів у місті.
Мешканці бєлгорода та навколишніх населених пунктів протягом вечора повідомляли про серію потужних вибухів, які супроводжувалися спалахами на енергопідстанціях. Наразі офіційні джерела окупантів не надають детальних даних щодо кількості пошкоджених будівель чи тривалості можливих відключень електроенергії, обмежуючись заявами про роботу на місцях інцидентів.
Партизани знищили ключовий інструмент координації окупантів на бєлгородщині08.02.26, 07:32 • 10447 переглядiв