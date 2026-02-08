Партизани знищили ключовий інструмент координації окупантів на бєлгородщині
Київ • УНН
Агенти руху "АТЕШ" підпалили апаратний модуль біля вишки зв'язку в бєлгородській області рф. Це призвело до знеструмлення та виведення з ладу обладнання, що використовувалося для розвідки та зв'язку.
Вдала диверсія у прикордонному районі Білгородської області позбавила окупантів ключового інструменту координації та розвідки. Про це повідомили представники руху "АТЕШ" у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що агент руху здійснив підпал апаратного модуля біля основи вишки зв'язку. Внаслідок знищення наземного обладнання все розміщене на щоглі обладнання було повністю знеструмлено та виведено з ладу.
Цей удар фактично засліпив ворога у цьому секторі. До пожежі на щоглі працювали комплекси відеорозвідки типу Муром-П, які в режимі реального часу передавали дані про переміщення в прикордонній зоні. Тепер же, через ліквідацію апаратури, що управляє, ця ділянка фронту стала для рашистів "темною плямою"
Вказується, що разом з апаратним модулем згоріли і ретранслятори, що підтримували стабільний радіозв'язок між штабами та передовими позиціями. Крім того, вишка служила платформою для антен РЕБ, що пригнічували сигнали дронів. Знищення цієї технічної посади відкрило "вікно" для безперешкодної роботи українських БпЛА.
Нагадаємо
Днями рух "АТЕШ" знищив технічний модуль телекомунікаційної вежі в санкт-петербурзі, що призвело до збоїв у системі передачі даних військових об'єктів.
