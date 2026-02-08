Партизани знищили ключовий інструмент координації окупантів на бєлгородщині

$43.140.00
7 лютого, 20:45 • 11214 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 18826 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 20984 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 26386 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 23374 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 25151 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 36427 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 48072 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 43560 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 32539 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Сирський: росіяни планують збільшити чисельність військ безпілотних систем до 165 тисяч у 2026 році
Умєров обговорив оборонну співпрацю з міністеркою ЗС Франції Вотрен: про що домовилися
На Запоріжжі в полон потрапили "флаговтики": ЗСУ показали "просування" російських сил
Платіть самі: окупанти знімають з себе відповідальність за зруйновані будинки - ЦНС
США змінюють тактику проведення переговорів щодо України - AP
Публікації
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунків
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівці
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 51052 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою Odrex
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 47173 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів
Музикант
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Майк Помпео
Беньямін Нетаньягу
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Відень
Франція
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життю
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесії
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я
Опалення
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Dassault Rafale

Партизани знищили ключовий інструмент координації окупантів на бєлгородщині

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Агенти руху "АТЕШ" підпалили апаратний модуль біля вишки зв'язку в бєлгородській області рф. Це призвело до знеструмлення та виведення з ладу обладнання, що використовувалося для розвідки та зв'язку.

Партизани знищили ключовий інструмент координації окупантів на бєлгородщині

Вдала диверсія у прикордонному районі Білгородської області позбавила окупантів ключового інструменту координації та розвідки. Про це повідомили представники руху "АТЕШ" у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що агент руху здійснив підпал апаратного модуля біля основи вишки зв'язку. Внаслідок знищення наземного обладнання все розміщене на щоглі обладнання було повністю знеструмлено та виведено з ладу.

Цей удар фактично засліпив ворога у цьому секторі. До пожежі на щоглі працювали комплекси відеорозвідки типу Муром-П, які в режимі реального часу передавали дані про переміщення в прикордонній зоні. Тепер же, через ліквідацію апаратури, що управляє, ця ділянка фронту стала для рашистів "темною плямою"

- йдеться у дописі.

Вказується, що разом з апаратним модулем згоріли і ретранслятори, що підтримували стабільний радіозв'язок між штабами та передовими позиціями. Крім того, вишка служила платформою для антен РЕБ, що пригнічували сигнали дронів. Знищення цієї технічної посади відкрило "вікно" для безперешкодної роботи українських БпЛА.

Нагадаємо

Днями рух "АТЕШ" знищив технічний модуль телекомунікаційної вежі в санкт-петербурзі, що призвело до збоїв у системі передачі даних військових об'єктів.

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії