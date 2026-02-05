Агенти "АТЕШ" вивели з ладу зв’язок окупантів у санкт-петербурзі

Партизанський рух "АТЕШ" провів успішну диверсію в одному зі стратегічних районів санкт-петербурга, де зосереджені ключові об’єкти оборонного та силового сектору рф. Внаслідок операції було знищено технічний модуль телекомунікаційної вежі, що спричинило масштабні збої у системі передачі даних військових об'єктів. Про це повідомили представники руху у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Ціль диверсії була обрана не випадково: у зоні ураження розташований цілий кластер об’єктів ВПК та спецслужб. Зокрема, йдеться про завод радіоелектронної техніки "Луч", Інститут фсб росії, а також навчальні центри ВМФ та Головного ракетно-артилерійського управління. Порушення зв’язку в такому вузлі напряму дезорганізує управління силовими структурами.

Крім того, неподалік знаходяться виробничі потужності корпорації "Комета" та "Новосибірського патронного заводу", що працюють на потреби російської армії. Виведення з ладу комунікацій у такому промисловому центрі створює перешкоди для координації оборонних замовлень.

Тилові міста рф втрачають безпеку

У русі "АТЕШ" наголосили, що ця операція демонструє вразливість російської військової машини навіть у глибокому тилу. Подібні акції методично руйнують логістичну та управлінську мережу окупантів.

Глибокий тил більше не є гарантією безпеки. Ми знаємо ваші слабкі місця – резюмували партизани.

