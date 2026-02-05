$43.190.22
4 лютого, 21:10 • 8800 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 16413 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 14161 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 14589 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 16295 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 16586 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39 • 14057 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 13301 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 19764 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 26640 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
Агенти "АТЕШ" вивели з ладу зв’язок окупантів у санкт-петербурзі

Київ • УНН

 • 358 перегляди

Рух "АТЕШ" знищив технічний модуль телекомунікаційної вежі в санкт-петербурзі, що призвело до збоїв у системі передачі даних військових об'єктів.

Агенти "АТЕШ" вивели з ладу зв’язок окупантів у санкт-петербурзі

Партизанський рух "АТЕШ" провів успішну диверсію в одному зі стратегічних районів санкт-петербурга, де зосереджені ключові об’єкти оборонного та силового сектору рф. Внаслідок операції було знищено технічний модуль телекомунікаційної вежі, що спричинило масштабні збої у системі передачі даних військових об'єктів. Про це повідомили представники руху у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Ціль диверсії була обрана не випадково: у зоні ураження розташований цілий кластер об’єктів ВПК та спецслужб. Зокрема, йдеться про завод радіоелектронної техніки "Луч", Інститут фсб росії, а також навчальні центри ВМФ та Головного ракетно-артилерійського управління. Порушення зв’язку в такому вузлі напряму дезорганізує управління силовими структурами.

Крім того, неподалік знаходяться виробничі потужності корпорації "Комета" та "Новосибірського патронного заводу", що працюють на потреби російської армії. Виведення з ладу комунікацій у такому промисловому центрі створює перешкоди для координації оборонних замовлень.

Тилові міста рф втрачають безпеку

У русі "АТЕШ" наголосили, що ця операція демонструє вразливість російської військової машини навіть у глибокому тилу. Подібні акції методично руйнують логістичну та управлінську мережу окупантів.

Глибокий тил більше не є гарантією безпеки. Ми знаємо ваші слабкі місця

– резюмували партизани.

Партизани руху "АТЕШ" знеструмили військовий завод в удмуртії28.01.26, 06:32 • 4629 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні