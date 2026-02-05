Агенты "АТЕШ" вывели из строя связь оккупантов в Санкт-Петербурге

Партизанское движение "АТЕШ" провело успешную диверсию в одном из стратегических районов Санкт-Петербурга, где сосредоточены ключевые объекты оборонного и силового сектора РФ. В результате операции был уничтожен технический модуль телекоммуникационной вышки, что привело к масштабным сбоям в системе передачи данных военных объектов. Об этом сообщили представители движения в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

Цель диверсии была выбрана не случайно: в зоне поражения расположен целый кластер объектов ВПК и спецслужб. В частности, речь идет о заводе радиоэлектронной техники "Луч", Институте ФСБ России, а также учебных центрах ВМФ и Главного ракетно-артиллерийского управления. Нарушение связи в таком узле напрямую дезорганизует управление силовыми структурами.

Кроме того, неподалеку находятся производственные мощности корпорации "Комета" и "Новосибирского патронного завода", работающие на нужды российской армии. Вывод из строя коммуникаций в таком промышленном центре создает препятствия для координации оборонных заказов.

Тыловые города РФ теряют безопасность

В движении "АТЕШ" подчеркнули, что эта операция демонстрирует уязвимость российской военной машины даже в глубоком тылу. Подобные акции методично разрушают логистическую и управленческую сеть оккупантов.

Глубокий тыл больше не является гарантией безопасности. Мы знаем ваши слабые места – резюмировали партизаны.

