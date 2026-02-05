Агенты "АТЕШ" вывели из строя связь оккупантов в Санкт-Петербурге

$43.190.22
50.950.04
ukenru
4 февраля, 21:10 • 8200 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 15674 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 13690 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 14151 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 15935 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 16394 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
4 февраля, 15:39 • 13953 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 13257 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 19724 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 26591 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
5м/с
88%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 4448 просмотра
Зеленский надеется, что мир в Украине будет достигнут менее чем за год4 февраля, 20:53 • 4052 просмотра
У российских военных начались проблемы со Starlink - СМИ4 февраля, 21:02 • 8644 просмотра
Советник Макрона провел тайные переговоры в Москве об участии Европы в мирном процессе4 февраля, 21:26 • 4886 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 6780 просмотра
публикации
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 35085 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 65630 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 66209 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 105308 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 112482 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Джеффри Эпштейн
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Китай
Прага
Реклама
УНН Lite
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 6828 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 4466 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo4 февраля, 18:16 • 6140 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерейPhoto4 февраля, 17:19 • 10825 просмотра
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадрыPhoto4 февраля, 16:32 • 9146 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Крылатая ракета Storm Shadow
Dassault Rafale

Агенты "АТЕШ" вывели из строя связь оккупантов в Санкт-Петербурге

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Движение "АТЕШ" уничтожило технический модуль телекоммуникационной вышки в Санкт-Петербурге, что привело к сбоям в системе передачи данных военных объектов.

Агенты "АТЕШ" вывели из строя связь оккупантов в Санкт-Петербурге

Партизанское движение "АТЕШ" провело успешную диверсию в одном из стратегических районов Санкт-Петербурга, где сосредоточены ключевые объекты оборонного и силового сектора РФ. В результате операции был уничтожен технический модуль телекоммуникационной вышки, что привело к масштабным сбоям в системе передачи данных военных объектов. Об этом сообщили представители движения в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

Цель диверсии была выбрана не случайно: в зоне поражения расположен целый кластер объектов ВПК и спецслужб. В частности, речь идет о заводе радиоэлектронной техники "Луч", Институте ФСБ России, а также учебных центрах ВМФ и Главного ракетно-артиллерийского управления. Нарушение связи в таком узле напрямую дезорганизует управление силовыми структурами.

Кроме того, неподалеку находятся производственные мощности корпорации "Комета" и "Новосибирского патронного завода", работающие на нужды российской армии. Вывод из строя коммуникаций в таком промышленном центре создает препятствия для координации оборонных заказов.

Тыловые города РФ теряют безопасность

В движении "АТЕШ" подчеркнули, что эта операция демонстрирует уязвимость российской военной машины даже в глубоком тылу. Подобные акции методично разрушают логистическую и управленческую сеть оккупантов.

Глубокий тыл больше не является гарантией безопасности. Мы знаем ваши слабые места

– резюмировали партизаны.

Партизаны движения "АТЕШ" обесточили военный завод в Удмуртии28.01.26, 06:32 • 4629 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Военное положение
Война в Украине