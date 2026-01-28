Партизаны движения "АТЕШ" обесточили военный завод в Удмуртии
Киев • УНН
Агенты движения "АТЕШ" подожгли трансформаторную подстанцию завода "БУММАШ" в Удмуртии, временно остановив работу ключевых цехов. Предприятие производит заготовки и спецсплавы для российского ВПК.
Агенты партизанского движения "АТЕШ" совершили успешную диверсию в Ижевске, столице Удмуртии, выведя из строя энергетическую инфраструктуру стратегического предприятия "БУММАШ". В результате поджога трансформаторной подстанции работа ключевых цехов завода, работающего на нужды российского военно-промышленного комплекса, была временно остановлена. Об этом "АТЕШ" сообщает в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Детали
По сообщению движения, точечный удар был нанесен по объекту, который обеспечивал питанием производственные линии металлургического гиганта. Завод "БУММАШ" является важным звеном в цепочке поставок армии РФ, поскольку специализируется на изготовлении заготовок и спецсплавов для производства тяжелой техники и оружия.
Пока Кремль требует наращивания темпов производства снарядов и техники, "АТЕШ" выключает рубильник на их заводах
Диверсия позволила на некоторое время заблокировать работу одного из стратегических предприятий в промышленной зоне города.
Партизаны подчеркнули, что подобные акции направлены на подрыв военного потенциала путинского режима непосредственно в тылу. В своем обращении движение "АТЕШ" призвало жителей Удмуртской республики присоединяться к подполью и выступать против действующей власти.
Мы призываем удмуртов и россиян в Удмуртской республике присоединяться к сопротивлению путинскому режиму. За лучшую жизнь нужно бороться!
В настоящее время официальные источники в Удмуртии не комментируют инцидент, однако местные паблики сообщают о временных перебоях со светом в районе промзоны Ижевска.
