Партизаны движения "АТЕШ" обесточили военный завод в Удмуртии

Агенты партизанского движения "АТЕШ" совершили успешную диверсию в Ижевске, столице Удмуртии, выведя из строя энергетическую инфраструктуру стратегического предприятия "БУММАШ". В результате поджога трансформаторной подстанции работа ключевых цехов завода, работающего на нужды российского военно-промышленного комплекса, была временно остановлена. Об этом "АТЕШ" сообщает в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

По сообщению движения, точечный удар был нанесен по объекту, который обеспечивал питанием производственные линии металлургического гиганта. Завод "БУММАШ" является важным звеном в цепочке поставок армии РФ, поскольку специализируется на изготовлении заготовок и спецсплавов для производства тяжелой техники и оружия.

Пока Кремль требует наращивания темпов производства снарядов и техники, "АТЕШ" выключает рубильник на их заводах – отметили представители движения.

Диверсия позволила на некоторое время заблокировать работу одного из стратегических предприятий в промышленной зоне города.

Партизаны подчеркнули, что подобные акции направлены на подрыв военного потенциала путинского режима непосредственно в тылу. В своем обращении движение "АТЕШ" призвало жителей Удмуртской республики присоединяться к подполью и выступать против действующей власти.

Мы призываем удмуртов и россиян в Удмуртской республике присоединяться к сопротивлению путинскому режиму. За лучшую жизнь нужно бороться! – добавили активисты.

В настоящее время официальные источники в Удмуртии не комментируют инцидент, однако местные паблики сообщают о временных перебоях со светом в районе промзоны Ижевска.

