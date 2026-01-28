$43.130.01
03:48 • 1684 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 18907 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 35436 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 28092 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 41525 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 26548 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 46077 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 24406 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 18244 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 38702 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Партизаны движения "АТЕШ" обесточили военный завод в Удмуртии

Киев • УНН

 • 646 просмотра

Агенты движения "АТЕШ" подожгли трансформаторную подстанцию завода "БУММАШ" в Удмуртии, временно остановив работу ключевых цехов. Предприятие производит заготовки и спецсплавы для российского ВПК.

Партизаны движения "АТЕШ" обесточили военный завод в Удмуртии

Агенты партизанского движения "АТЕШ" совершили успешную диверсию в Ижевске, столице Удмуртии, выведя из строя энергетическую инфраструктуру стратегического предприятия "БУММАШ". В результате поджога трансформаторной подстанции работа ключевых цехов завода, работающего на нужды российского военно-промышленного комплекса, была временно остановлена. Об этом "АТЕШ" сообщает в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

По сообщению движения, точечный удар был нанесен по объекту, который обеспечивал питанием производственные линии металлургического гиганта. Завод "БУММАШ" является важным звеном в цепочке поставок армии РФ, поскольку специализируется на изготовлении заготовок и спецсплавов для производства тяжелой техники и оружия.

российское командование готовит отставку главы Черноморского флота из-за плохой защиты кораблей – АТЕШ26.01.26, 14:11 • 3918 просмотров

Пока Кремль требует наращивания темпов производства снарядов и техники, "АТЕШ" выключает рубильник на их заводах

– отметили представители движения.

Диверсия позволила на некоторое время заблокировать работу одного из стратегических предприятий в промышленной зоне города.

Партизаны подчеркнули, что подобные акции направлены на подрыв военного потенциала путинского режима непосредственно в тылу. В своем обращении движение "АТЕШ" призвало жителей Удмуртской республики присоединяться к подполью и выступать против действующей власти.

Мы призываем удмуртов и россиян в Удмуртской республике присоединяться к сопротивлению путинскому режиму. За лучшую жизнь нужно бороться!

– добавили активисты.

В настоящее время официальные источники в Удмуртии не комментируют инцидент, однако местные паблики сообщают о временных перебоях со светом в районе промзоны Ижевска.

Партизаны уничтожили автомобиль оккупантов с ценным грузом в российском Брянске25.01.26, 07:46 • 9769 просмотров

Степан Гафтко

