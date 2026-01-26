российское командование готовит отставку главы Черноморского флота из-за плохой защиты кораблей – АТЕШ

$43.140.03
Эксклюзив
11:57 • 946 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 3726 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
10:18 • 9664 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 22214 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
09:46 • 14362 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 26302 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
07:43 • 20413 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 26609 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 36330 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 30369 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
Популярные новости
Вучич: мирный план предусматривает вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года26 января, 02:31 • 17590 просмотра
Таксист в Киеве сломал челюсть пассажирке: водителю грозит до трех лет тюрьмы07:59 • 20450 просмотра
В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами09:18 • 17099 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 13668 просмотра
Киевская область возвращается к графикам отключения света после аварийных отключений - ДТЭК10:52 • 11348 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE11:38 • 3688 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
10:01 • 22160 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 13819 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
08:52 • 26263 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 106501 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов11:48 • 918 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 28897 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 28577 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 44674 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 44568 просмотра
российское командование готовит отставку главы Черноморского флота из-за плохой защиты кораблей – АТЕШ

Киев • УНН

 124 просмотра

Руководство рф рассматривает замену командующего Черноморским флотом адмирала Сергея Пинчука из-за неспособности защитить корабли от атак украинских морских дронов. Наиболее вероятным кандидатом на смену Пинчуку считают его первого заместителя – вице-адмирала Ахмерова.

российское командование готовит отставку главы Черноморского флота из-за плохой защиты кораблей – АТЕШ

Руководство вооруженных сил РФ рассматривает вопрос о замене командующего Черноморским флотом адмирала Сергея Пинчука из-за неспособности защитить корабли от атак украинских морских дронов. По данным партизанского движения АТЕШ, системные потери и низкая эффективность противодействия беспилотным катерам заставили Москву начать поиск новых кандидатур на эту должность, пишет УНН.

Детали

Информация о возможных кадровых ротациях распространилась среди офицерского состава штаба флота. Основным поводом для недовольства высшего руководства стали регулярные поражения баз и судов, которые официальная пропаганда называет "контролируемыми". Наиболее вероятным кандидатом на смену Пинчуку считают его первого заместителя – вице-адмирала Ахмерова.

Командование РФ перебрасывает элитные подразделения с фронта для защиты Крыма - АТЕШ

Подтверждением подготовки кадровых решений стал недавний визит высокопоставленных военных чинов из Москвы в штаб в Новороссийске. Такие проверки обычно предшествуют официальным приказам об увольнении и связаны с внутренними расследованиями относительно неспособности выстроить надежную стратегию защиты акватории.

Успешные атаки и бездействие систем обнаружения

За последние шесть месяцев зафиксировано по меньшей мере восемь результативных атак украинских безэкипажных катеров по объектам флота в Крыму и Севастополе. Внутренние доклады свидетельствуют о том, что системы обнаружения часто не срабатывали, а дежурные силы реагировали с критическим опозданием в 20-40 минут, что приводило к серьезным повреждениям инфраструктуры.

Партизаны АТЕШ, которые системно разведывают места базирования и ремонтные предприятия флота, отмечают, что их информация помогает Силам обороны Украины эффективно уничтожать вражеские суда. Несмотря на отчеты о "контроле обстановки", реальное положение дел свидетельствует о полном отсутствии защиты ключевых объектов Черноморского флота РФ.

Партизаны АТЕШ разведали "нервный центр" Черноморского флота РФ в Новороссийске

Степан Гафтко

Война в Украине
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Крым
Севастополь