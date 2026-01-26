Руководство вооруженных сил РФ рассматривает вопрос о замене командующего Черноморским флотом адмирала Сергея Пинчука из-за неспособности защитить корабли от атак украинских морских дронов. По данным партизанского движения АТЕШ, системные потери и низкая эффективность противодействия беспилотным катерам заставили Москву начать поиск новых кандидатур на эту должность, пишет УНН.

Детали

Информация о возможных кадровых ротациях распространилась среди офицерского состава штаба флота. Основным поводом для недовольства высшего руководства стали регулярные поражения баз и судов, которые официальная пропаганда называет "контролируемыми". Наиболее вероятным кандидатом на смену Пинчуку считают его первого заместителя – вице-адмирала Ахмерова.

Подтверждением подготовки кадровых решений стал недавний визит высокопоставленных военных чинов из Москвы в штаб в Новороссийске. Такие проверки обычно предшествуют официальным приказам об увольнении и связаны с внутренними расследованиями относительно неспособности выстроить надежную стратегию защиты акватории.

Успешные атаки и бездействие систем обнаружения

За последние шесть месяцев зафиксировано по меньшей мере восемь результативных атак украинских безэкипажных катеров по объектам флота в Крыму и Севастополе. Внутренние доклады свидетельствуют о том, что системы обнаружения часто не срабатывали, а дежурные силы реагировали с критическим опозданием в 20-40 минут, что приводило к серьезным повреждениям инфраструктуры.

Партизаны АТЕШ, которые системно разведывают места базирования и ремонтные предприятия флота, отмечают, что их информация помогает Силам обороны Украины эффективно уничтожать вражеские суда. Несмотря на отчеты о "контроле обстановки", реальное положение дел свидетельствует о полном отсутствии защиты ключевых объектов Черноморского флота РФ.

