Партизаны АТЕШ разведали "нервный центр" Черноморского флота РФ в Новороссийске

Агенты партизанского движения АТЕШ провели успешную операцию по ведению длительного наблюдения за критически важным объектом управления Черноморского флота РФ – 37-м отдельным узлом спецсвязи (в/ч 09920). Это подразделение обеспечивает прямую координацию флота с Москвой и другими видами войск, что делает его ключевым звеном в системе управления оккупационными силами. Об этом партизаны сообщили в Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

По данным партизан, в узел спецсвязи недавно прибыло высшее командование из генштаба РФ. Визит связывают с недовольством Москвы действиями текущего командующего Черноморским флотом адмирала Сергея Пинчука. Агенты АТЕШ отмечают, что такие инспекции обычно предшествуют кадровым ротациям в руководстве флота из-за провалов в обеспечении безопасности корабельного состава и инфраструктуры.

Усиление обороны и прибытие специалистов по криптографии

В ходе разведки было зафиксировано существенное укрепление объекта вокруг в/ч 09920. Оккупанты установили новые комплексы РЭБ, дополнительные системы ПВО ближнего действия и усилили инженерные заграждения. Одновременно с этим наблюдается активность гражданских специалистов по криптоаппаратуре и ремонтных бригад спецсвязи, что может свидетельствовать о попытках модернизировать или восстановить устойчивость каналов передачи секретной информации.

Стратегическое значение объекта для Сил обороны

Эксперты движения АТЕШ отмечают, что выход этого узла из строя приведет к мгновенной потере управляемости Черноморским флотом. Без связи с Москвой флот превращается в набор разрозненных подразделений, неспособных действовать как единая сила. В настоящее время все координаты объекта, данные о системе его охраны и перемещения ключевых специалистов переданы Силам обороны Украины для планирования будущих операций.