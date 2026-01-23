$43.180.08
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 20644 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 33824 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 26999 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 14:44 • 23434 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 18958 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 18491 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 36215 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 16201 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16642 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
Партизаны АТЕШ разведали "нервный центр" Черноморского флота РФ в Новороссийске

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Украинские партизаны движения АТЕШ провели разведку вблизи одного из главных пунктов управления Черноморским флотом РФ и заметили усиление ПВО и тщательные проверки высшего руководства. Партизаны передали координаты цели украинским военным.

Партизаны АТЕШ разведали "нервный центр" Черноморского флота РФ в Новороссийске

Агенты партизанского движения АТЕШ провели успешную операцию по ведению длительного наблюдения за критически важным объектом управления Черноморского флота РФ – 37-м отдельным узлом спецсвязи (в/ч 09920). Это подразделение обеспечивает прямую координацию флота с Москвой и другими видами войск, что делает его ключевым звеном в системе управления оккупационными силами. Об этом партизаны сообщили в Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

По данным партизан, в узел спецсвязи недавно прибыло высшее командование из генштаба РФ. Визит связывают с недовольством Москвы действиями текущего командующего Черноморским флотом адмирала Сергея Пинчука. Агенты АТЕШ отмечают, что такие инспекции обычно предшествуют кадровым ротациям в руководстве флота из-за провалов в обеспечении безопасности корабельного состава и инфраструктуры.

Усиление обороны и прибытие специалистов по криптографии

В ходе разведки было зафиксировано существенное укрепление объекта вокруг в/ч 09920. Оккупанты установили новые комплексы РЭБ, дополнительные системы ПВО ближнего действия и усилили инженерные заграждения. Одновременно с этим наблюдается активность гражданских специалистов по криптоаппаратуре и ремонтных бригад спецсвязи, что может свидетельствовать о попытках модернизировать или восстановить устойчивость каналов передачи секретной информации.

Стратегическое значение объекта для Сил обороны

Эксперты движения АТЕШ отмечают, что выход этого узла из строя приведет к мгновенной потере управляемости Черноморским флотом. Без связи с Москвой флот превращается в набор разрозненных подразделений, неспособных действовать как единая сила. В настоящее время все координаты объекта, данные о системе его охраны и перемещения ключевых специалистов переданы Силам обороны Украины для планирования будущих операций. 

Степан Гафтко

