Партизани АТЕШ розвідали "нервовий центр" Чорноморського флоту рф у новоросійську

01:52 • 8122 перегляди
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 20824 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 33996 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54 • 27086 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
22 січня, 14:44 • 23493 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
22 січня, 14:19 • 18975 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 18502 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 36255 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 16206 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 16645 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
Популярнi новини
Суд рф визнав, що під час удару по крейсеру "Москва" загинули 20 людейPhoto22 січня, 19:40 • 5772 перегляди
У кремлі розпочалася зустріч представників США з путіним щодо війни в УкраїніVideo22 січня, 20:39 • 7724 перегляди
Зеленський повертається з Давосу з домовленостями про новий пакет ППОVideo22 січня, 20:50 • 5316 перегляди
Хто такий Джош Грюнбаум: новий учасник американської делегації на переговорах у москві щодо України22 січня, 21:21 • 10706 перегляди
У москві завершилися переговори путіна зі спецпосланцями США: зустріч тривала понад 3,5 години00:19 • 5920 перегляди
Публікації
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 19248 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 24001 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 36263 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 28580 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 82527 перегляди
УНН Lite
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 10515 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 28546 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 25010 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 38118 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 68706 перегляди
Партизани АТЕШ розвідали "нервовий центр" Чорноморського флоту рф у новоросійську

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Українські партизани руху АТЕШ провели розвідку поблизу одного із головних пунктів керування Чорноморським флотом рф та помітили посилення ППО та ретельні перевірки вищого керівництва. Партизани передали координати цілі українським військовим.

Партизани АТЕШ розвідали "нервовий центр" Чорноморського флоту рф у новоросійську

Агенти партизанського руху АТЕШ провели успішну операцію з ведення тривалого спостереження за критично важливим об'єктом управління Чорноморського флоту рф – 37-м окремим вузлом спецзв'язку (в/ч 09920). Цей підрозділ забезпечує пряму координацію флоту з москвою та іншими видами військ, що робить його ключовою ланкою в системі управління окупаційними силами. Про це партизани повідомили у Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

За даними партизанів, до вузла спецзв'язку нещодавно прибуло вище командування з генштабу рф. Візит пов'язують із незадоволенням москви діями поточного командувача Чорноморським флотом адмірала сергія пинчука.

Командування рф перекидає елітні підрозділи з фронту для захисту Криму - АТЕШ22.01.26, 07:49 • 23652 перегляди

Агенти АТЕШ зазначають, що такі інспекції зазвичай передують кадровим ротаціям у керівництві флоту через провали у забезпеченні безпеки корабельного складу та інфраструктури.

Посилення оборони та прибуття фахівців із криптографії

Під час розвідки було зафіксовано суттєве зміцнення об'єкта навколо в/ч 09920. Окупанти встановили нові комплекси РЕБ, додаткові системи ППО ближньої дії та посилили інженерні загородження.

Одночасно з цим спостерігається активність цивільних фахівців із криптоапаратури та ремонтних бригад спецзв'язку, що може свідчити про спроби модернізувати або відновити стійкість каналів передачі секретної інформації.

Стратегічне значення об'єкта для Сил оборони

Експерти руху АТЕШ наголошують, що вихід цього вузла з ладу призведе до миттєвої втрати керованості Чорноморським флотом. Без зв'язку з москвою флот перетворюється на набір розрізнених підрозділів, неспроможних діяти як єдина сила. Наразі всі координати об'єкта, дані про систему його охорони та переміщення ключових фахівців передані Силам оборони України для планування майбутніх операцій. 

АТЕШ розвідав "мозковий центр" наступу на Покровськ у російській самарі16.01.26, 07:20 • 32070 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Україна