Партизани АТЕШ розвідали "нервовий центр" Чорноморського флоту рф у новоросійську

Агенти партизанського руху АТЕШ провели успішну операцію з ведення тривалого спостереження за критично важливим об'єктом управління Чорноморського флоту рф – 37-м окремим вузлом спецзв'язку (в/ч 09920). Цей підрозділ забезпечує пряму координацію флоту з москвою та іншими видами військ, що робить його ключовою ланкою в системі управління окупаційними силами. Про це партизани повідомили у Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

За даними партизанів, до вузла спецзв'язку нещодавно прибуло вище командування з генштабу рф. Візит пов'язують із незадоволенням москви діями поточного командувача Чорноморським флотом адмірала сергія пинчука.

Агенти АТЕШ зазначають, що такі інспекції зазвичай передують кадровим ротаціям у керівництві флоту через провали у забезпеченні безпеки корабельного складу та інфраструктури.

Посилення оборони та прибуття фахівців із криптографії

Під час розвідки було зафіксовано суттєве зміцнення об'єкта навколо в/ч 09920. Окупанти встановили нові комплекси РЕБ, додаткові системи ППО ближньої дії та посилили інженерні загородження.

Одночасно з цим спостерігається активність цивільних фахівців із криптоапаратури та ремонтних бригад спецзв'язку, що може свідчити про спроби модернізувати або відновити стійкість каналів передачі секретної інформації.

Стратегічне значення об'єкта для Сил оборони

Експерти руху АТЕШ наголошують, що вихід цього вузла з ладу призведе до миттєвої втрати керованості Чорноморським флотом. Без зв'язку з москвою флот перетворюється на набір розрізнених підрозділів, неспроможних діяти як єдина сила. Наразі всі координати об'єкта, дані про систему його охорони та переміщення ключових фахівців передані Силам оборони України для планування майбутніх операцій.

