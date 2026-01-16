АТЕШ розвідав "мозковий центр" наступу на Покровськ у російській самарі

Партизанський рух АТЕШ провів успішну розвідку штабу 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу рф, що розташований у самарі. Цей об'єкт є ключовим командним пунктом, який безпосередньо керує наступальними операціями російських військ на Покровському напрямку. Про це пише УНН.

Деталі

За даними підпілля, саме в цьому штабі плануються атаки та координуються дії підрозділів, що намагаються захопити Покровськ. Мова йде про управління такими з'єднаннями:

21-ша та 30-та окремі гвардійські мотострілецькі бригади;

385-та гвардійська артилерійська бригада.

Агенти руху зазначають, що ці підрозділи відомі тактикою "м’ясних штурмів" та величезними втратами серед особового складу. Партизанам вдалося отримати доступ до внутрішньої інформації щодо характеру наказів командування та реального морально-психологічного стану окупаційних військ.

Деталі розвідки: від номерів авто до графіків патрулів

У ході операції в самарі агенти АТЕШ виконали значний обсяг роботи для деанонімізації керівництва армії. Зокрема:

Зафіксовано територію штабу та всі прилеглі об'єкти.

Ідентифіковано номери автомобілів вищого керівництва та оперативних служб.

Вивчено систему охорони, розклад патрулів та зафіксовано постійну присутність екіпажів ДПС біля об’єкта.

Встановлено особи начальника штабу та низки високих офіцерів, яких агенти бачили особисто.

Співпраця з Силами оборони України

Представники руху наголошують, що працюють не лише зовні, а й мають доступ до секретних даних щодо планування операцій. Усі зібрані фото-, відеоматеріали та координати вже передані Силам оборони України для подальшого опрацювання.

Кожне їхнє (російське - ред.) злочинне рішення фіксується і не залишиться без відповіді - підсумували в АТЕШ.

