АТЕШ розвідав "мозковий центр" наступу на Покровськ у російській самарі

$43.180.08
50.320.20
uken
15 січня, 22:04 • 7528 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 19620 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 26653 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 60046 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 71585 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 37808 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 34215 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 53200 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 42596 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 44853 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Постійна рада ОБСЄ обговорила масові ракетні та безпілотні атаки росії проти України - Сибіга15 січня, 19:21 • 4082 перегляди
Україна скликає Енергетичний Рамштайн для отримання додаткової допомоги15 січня, 19:29 • 3148 перегляди
Свириденко: Міносвіти і КМДА мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року 15 січня, 19:58 • 7400 перегляди
Президент Чехії Павел закликав замінити співчуття Україні на пряму та чітку підтримкуVideo15 січня, 20:52 • 4172 перегляди
Нафта різко подешевшала: ринок заспокоївся після відмови США від удару по Ірану00:25 • 4368 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 15491 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 48017 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 60046 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 71585 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 61732 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Андрій Сибіга
Володимир Зеленський
Тім Волз
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Білий дім
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 11069 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 23708 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 45358 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 79066 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 69958 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Truth Social

АТЕШ розвідав "мозковий центр" наступу на Покровськ у російській самарі

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Партизанський рух АТЕШ провів розвідку штабу 2-ї армії рф у самарі, який керує наступальними операціями на Покровському напрямку. Отримані дані передано Силам оборони України.

АТЕШ розвідав "мозковий центр" наступу на Покровськ у російській самарі

Партизанський рух АТЕШ провів успішну розвідку штабу 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу рф, що розташований у самарі. Цей об'єкт є ключовим командним пунктом, який безпосередньо керує наступальними операціями російських військ на Покровському напрямку. Про це пише УНН.

Деталі

За даними підпілля, саме в цьому штабі плануються атаки та координуються дії підрозділів, що намагаються захопити Покровськ. Мова йде про управління такими з'єднаннями:

  • 21-ша та 30-та окремі гвардійські мотострілецькі бригади;
    • 385-та гвардійська артилерійська бригада.

      Агенти руху зазначають, що ці підрозділи відомі тактикою "м’ясних штурмів" та величезними втратами серед особового складу. Партизанам вдалося отримати доступ до внутрішньої інформації щодо характеру наказів командування та реального морально-психологічного стану окупаційних військ.

      Рух АТЕШ зафіксував масштабні репресії проти релігійних громад в окупованому Криму05.01.26, 07:21 • 5250 переглядiв

      Деталі розвідки: від номерів авто до графіків патрулів

      У ході операції в самарі агенти АТЕШ виконали значний обсяг роботи для деанонімізації керівництва армії. Зокрема:

      • Зафіксовано територію штабу та всі прилеглі об'єкти.
        • Ідентифіковано номери автомобілів вищого керівництва та оперативних служб.
          • Вивчено систему охорони, розклад патрулів та зафіксовано постійну присутність екіпажів ДПС біля об’єкта.
            • Встановлено особи начальника штабу та низки високих офіцерів, яких агенти бачили особисто.

              Співпраця з Силами оборони України

              Представники руху наголошують, що працюють не лише зовні, а й мають доступ до секретних даних щодо планування операцій. Усі зібрані фото-, відеоматеріали та координати вже передані Силам оборони України для подальшого опрацювання.

              Кожне їхнє (російське - ред.) злочинне рішення фіксується і не залишиться без відповіді

              - підсумували в АТЕШ.

              Окупанти примусово переводять цивільні лікарні Запоріжжя на потреби міноборони рф - АТЕШ14.01.26, 21:38 • 4138 переглядiв

              Степан Гафтко

              Війна в Україні
              Воєнний стан
              Війна в Україні
              Покровськ
              Збройні сили України