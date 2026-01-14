Окупанти примусово переводять цивільні лікарні Запоріжжя на потреби міноборони рф - АТЕШ

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17:38 • 5612 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
17:29 • 10864 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
16:42 • 11387 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14:56 • 13159 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 14534 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 13270 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
14 січня, 13:18 • 13615 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
14 січня, 13:16 • 12156 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 20200 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
14 січня, 12:25 • 10457 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
1.1м/с
84%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Бої у Запорізькій області: влада оголосила обов'язкову евакуацію дітей з п'яти населених пунктів14 січня, 09:48 • 11517 перегляди
Федоров про стан справ у Міноборони: "2 мільйони українців у розшуку, 200 тисяч - у СЗЧ"14 січня, 11:20 • 4298 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 27633 перегляди
Верховна Рада продовжила загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів14 січня, 11:32 • 5182 перегляди
Влада має реальний механізм стягнення $300 млрд активів рф, але ігнорує його - Кулик14 січня, 12:31 • 11689 перегляди
Публікації
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 20188 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 27754 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 39682 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 54058 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 66526 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джордж Вокер Буш
Музикант
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ґренландія
Данія
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 25970 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 60580 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 53009 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 57627 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 58898 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм

Окупанти примусово переводять цивільні лікарні Запоріжжя на потреби міноборони рф - АТЕШ

Київ • УНН

 • 76 перегляди

На окупованих територіях Запорізької області російська військова адміністрація примусово підпорядковує цивільні лікарні військовим потребам. Це обмежує доступ місцевих жителів до медичної допомоги.

Окупанти примусово переводять цивільні лікарні Запоріжжя на потреби міноборони рф - АТЕШ

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російська військова адміністрація розпочала процес примусового підпорядкування цивільних медичних закладів військовим потребам. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ, посилаючись на дані власних агентів серед медичного персоналу, пише УНН.

Деталі

За інформацією підпілля, російські військові змушують керівництво лікарень підписувати контракти з міністерством оборони рф. Це передбачає перенаправлення значної частини ресурсів - обладнання, медикаментів та ліжко-місць - на лікування поранених військовослужбовців зс рф.

Не поділили дівчат: у Маріуполі росіяни влаштували стрілянину з кадирівцями, є загиблий і поранений14.01.26, 09:37 • 3666 переглядiв

Цивільні лікарні на окупованих територіях Запоріжжя насильно переводять під потреби міноборони рф

- зазначають у русі.

Партизани наголошують, що такі дії ще сильніше обмежують доступ місцевих жителів до медичної допомоги на тлі вже наявного дефіциту ліків та лікарів.

Оцінка ситуації та заклик до спротиву

Представники спротиву вважають, що такі кроки свідчать про значні втрати окупаційних військ на фронті та є актом беззаконня.

Ці кроки не лише свідчать про критичне становище російських сил на фронті, а й є черговим актом цинічного беззаконня, коли цивільна інфраструктура окупованих територій використовується для підтримки агресії

- йдеться у повідомленні АТЕШ.

Активісти закликають мешканців регіону, які втомилися від примусу та принижень, приєднуватися до руху спротиву. 

В окупованій Запорізькій області росіяни готують системні репресії проти цивільних - АТЕШ10.01.26, 08:01 • 4947 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Запорізька область