Окупанти примусово переводять цивільні лікарні Запоріжжя на потреби міноборони рф - АТЕШ
Київ • УНН
На окупованих територіях Запорізької області російська військова адміністрація примусово підпорядковує цивільні лікарні військовим потребам. Це обмежує доступ місцевих жителів до медичної допомоги.
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російська військова адміністрація розпочала процес примусового підпорядкування цивільних медичних закладів військовим потребам. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ, посилаючись на дані власних агентів серед медичного персоналу, пише УНН.
Деталі
За інформацією підпілля, російські військові змушують керівництво лікарень підписувати контракти з міністерством оборони рф. Це передбачає перенаправлення значної частини ресурсів - обладнання, медикаментів та ліжко-місць - на лікування поранених військовослужбовців зс рф.
Партизани наголошують, що такі дії ще сильніше обмежують доступ місцевих жителів до медичної допомоги на тлі вже наявного дефіциту ліків та лікарів.
Оцінка ситуації та заклик до спротиву
Представники спротиву вважають, що такі кроки свідчать про значні втрати окупаційних військ на фронті та є актом беззаконня.
Ці кроки не лише свідчать про критичне становище російських сил на фронті, а й є черговим актом цинічного беззаконня, коли цивільна інфраструктура окупованих територій використовується для підтримки агресії
Активісти закликають мешканців регіону, які втомилися від примусу та принижень, приєднуватися до руху спротиву.
