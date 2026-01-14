Не поділили дівчат: у Маріуполі росіяни влаштували стрілянину з кадирівцями, є загиблий і поранений

У тимчасово окупованому Маріуполі між кадирівцями і російськими військовослужбовцями сталась стрілянина. Приводом для "дуелі" стали місцеві дівчата в клубі, яких окупанти не змогли поділити. Про це повідомляє УНН з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Як йдеться в повідомленні, словесні образи швидко змінилися стріляниною впритул прямо на очах у перехожих. В результаті розборок один російський солдат загинув, а один боєць підрозділу "ахмат" отримав важкі поранення.

Інцидент стався біля місцевого клубу "Гуси-Лебеді". Водночас, як зазначили партизани, російське військове керівництво намагається будь-якими способами зам'яти справу.

Також зазначається, що російський диктатор володимир путін оголосив 2026 рік "роком дружби народів", однак інформація про міжнаціональне побоїще в самому центрі окупованого міста (яке росіяни вважають "звільненим" - ред.) виглядає для кремля вкрай незручно.

Поки москва штампує гасла про єдність, в реальності окупанти ненавидять один одного і готові вбивати своїх же через побутові конфлікти. Ця система гниє і пожирає саму себе, а ми уважно фіксуємо кожен такий випадок