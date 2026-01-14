Не поделили девушек: в Мариуполе россияне устроили перестрелку с кадыровцами, есть погибший и раненый
Киев • УНН
В Мариуполе между кадыровцами и российскими военными произошла перестрелка возле клуба. Один российский солдат погиб, а боец "ахмата" получил тяжелые ранения.
Во временно оккупированном Мариуполе между кадыровцами и российскими военнослужащими произошла перестрелка. Поводом для "дуэли" стали местные девушки в клубе, которых оккупанты не смогли поделить. Об этом сообщает УНН со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
Детали
Как говорится в сообщении, словесные оскорбления быстро сменились стрельбой в упор прямо на глазах у прохожих. В результате разборок один российский солдат погиб, а один боец подразделения "ахмат" получил тяжелые ранения.
Инцидент произошел возле местного клуба "Гуси-Лебеди". В то же время, как отметили партизаны, российское военное руководство пытается любыми способами замять дело.
Также отмечается, что российский диктатор владимир путин объявил 2026 год "годом дружбы народов", однако информация о межнациональном побоище в самом центре оккупированного города (который россияне считают "освобожденным" - ред.) выглядит для кремля крайне неудобно.
Пока москва штампует лозунги о единстве, в реальности оккупанты ненавидят друг друга и готовы убивать своих же из-за бытовых конфликтов. Эта система гниет и пожирает саму себя, а мы внимательно фиксируем каждый такой случай
Напомним
Во временно оккупированном Мариуполе зафиксированы новые траншеи для захоронений, что связано с эксгумацией тел и ростом смертности среди мирного населения.