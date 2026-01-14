Не поделили девушек: в Мариуполе россияне устроили перестрелку с кадыровцами, есть погибший и раненый

$43.180.08
50.320.20
ukenru
13 января, 19:36 • 23426 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
13 января, 17:19 • 28049 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15 • 26267 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 29115 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 43370 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 26808 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 30184 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 35593 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 51086 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 38735 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
0.9м/с
86%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Реальное число погибших в Иране может достигать 20 тысяч человек - CBS News13 января, 21:59 • 7884 просмотра
"Иди н***й, друг": Трамп нецензурно выразился и показал средний палец работнику завода FordVideo13 января, 22:32 • 6426 просмотра
В Тернопольской области водители подрались после ДТП, военный получил травмы лица13 января, 23:03 • 10787 просмотра
Бухарест готов к объединению с Молдовой, если Кишинев этого пожелает - советник президента Румынии14 января, 00:09 • 4470 просмотра
российский ростов атакован дронами: под атакой резервуары нефтепродуктов, местная ПВО поразила жилые дома - СМИPhotoVideo01:53 • 14759 просмотра
публикации
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?07:00 • 1542 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 23422 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 43365 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto13 января, 10:02 • 38126 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 71175 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Николас Мадуро
Джеффри Эпштейн
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Венесуэла
Гренландия
Реклама
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 15837 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 50991 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 44422 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 49446 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 51044 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Financial Times
Социальная сеть
Дипломатка

Не поделили девушек: в Мариуполе россияне устроили перестрелку с кадыровцами, есть погибший и раненый

Киев • УНН

 • 92 просмотра

В Мариуполе между кадыровцами и российскими военными произошла перестрелка возле клуба. Один российский солдат погиб, а боец "ахмата" получил тяжелые ранения.

Не поделили девушек: в Мариуполе россияне устроили перестрелку с кадыровцами, есть погибший и раненый

Во временно оккупированном Мариуполе между кадыровцами и российскими военнослужащими произошла перестрелка. Поводом для "дуэли" стали местные девушки в клубе, которых оккупанты не смогли поделить. Об этом сообщает УНН со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Детали

Как говорится в сообщении, словесные оскорбления быстро сменились стрельбой в упор прямо на глазах у прохожих. В результате разборок один российский солдат погиб, а один боец подразделения "ахмат" получил тяжелые ранения.

Инцидент произошел возле местного клуба "Гуси-Лебеди". В то же время, как отметили партизаны, российское военное руководство пытается любыми способами замять дело.

Также отмечается, что российский диктатор владимир путин объявил 2026 год "годом дружбы народов", однако информация о межнациональном побоище в самом центре оккупированного города (который россияне считают "освобожденным" - ред.) выглядит для кремля крайне неудобно.

Пока москва штампует лозунги о единстве, в реальности оккупанты ненавидят друг друга и готовы убивать своих же из-за бытовых конфликтов. Эта система гниет и пожирает саму себя, а мы внимательно фиксируем каждый такой случай

- говорится в сообщении.

Напомним

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксированы новые траншеи для захоронений, что связано с эксгумацией тел и ростом смертности среди мирного населения.

Евгений Устименко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Владимир Путин
Мариуполь