Оккупанты принудительно переводят гражданские больницы Запорожья на нужды минобороны рф - АТЕШ

17:38 • 5662 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
17:29 • 10920 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
16:42 • 11432 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14:56 • 13199 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14:35 • 14567 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
13:56 • 13287 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
14 января, 13:18 • 13627 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
14 января, 13:16 • 12158 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 20246 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
14 января, 12:25 • 10459 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
Популярные новости
Бои в Запорожской области: власти объявили обязательную эвакуацию детей из пяти населенных пунктов14 января, 09:48 • 11517 просмотра
Федоров о положении дел в Минобороны: "2 миллиона украинцев в розыске, 200 тысяч - в СЗЧ"14 января, 11:20 • 4298 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 27634 просмотра
Верховная Рада продлила всеобщую мобилизацию в Украине еще на 90 дней14 января, 11:32 • 5184 просмотра
Власти имеют реальный механизм взыскания $300 млрд активов рф, но игнорируют его - Кулик14 января, 12:31 • 11689 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 20241 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 27849 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 39728 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 54117 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 66575 просмотра
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 25997 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 60604 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 53031 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 57649 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 58918 просмотра
Оккупанты принудительно переводят гражданские больницы Запорожья на нужды минобороны рф - АТЕШ

Киев • УНН

 • 84 просмотра

На оккупированных территориях Запорожской области российская военная администрация принудительно подчиняет гражданские больницы военным нуждам. Это ограничивает доступ местных жителей к медицинской помощи.

Оккупанты принудительно переводят гражданские больницы Запорожья на нужды минобороны рф - АТЕШ

На временно оккупированных территориях Запорожской области российская военная администрация начала процесс принудительного подчинения гражданских медицинских учреждений военным нуждам. Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ, ссылаясь на данные собственных агентов среди медицинского персонала, пишет УНН.

Детали

По информации подполья, российские военные заставляют руководство больниц подписывать контракты с министерством обороны рф. Это предусматривает перенаправление значительной части ресурсов - оборудования, медикаментов и койко-мест - на лечение раненых военнослужащих вс рф.

Не поделили девушек: в Мариуполе россияне устроили перестрелку с кадыровцами, есть погибший и раненый14.01.26, 09:37 • 3668 просмотров

Гражданские больницы на оккупированных территориях Запорожья насильно переводят под нужды минобороны рф

- отмечают в движении.

Партизаны отмечают, что такие действия еще сильнее ограничивают доступ местных жителей к медицинской помощи на фоне уже имеющегося дефицита лекарств и врачей.

Оценка ситуации и призыв к сопротивлению

Представители сопротивления считают, что такие шаги свидетельствуют о значительных потерях оккупационных войск на фронте и являются актом беззакония.

Эти шаги не только свидетельствуют о критическом положении российских сил на фронте, но и являются очередным актом циничного беззакония, когда гражданская инфраструктура оккупированных территорий используется для поддержки агрессии

- говорится в сообщении АТЕШ.

Активисты призывают жителей региона, уставших от принуждения и унижений, присоединяться к движению сопротивления. 

В оккупированной Запорожской области россияне готовят системные репрессии против гражданских - АТЕШ10.01.26, 08:01 • 4947 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
Запорожская область