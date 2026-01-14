Оккупанты принудительно переводят гражданские больницы Запорожья на нужды минобороны рф - АТЕШ

На временно оккупированных территориях Запорожской области российская военная администрация начала процесс принудительного подчинения гражданских медицинских учреждений военным нуждам. Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ, ссылаясь на данные собственных агентов среди медицинского персонала, пишет УНН.

По информации подполья, российские военные заставляют руководство больниц подписывать контракты с министерством обороны рф. Это предусматривает перенаправление значительной части ресурсов - оборудования, медикаментов и койко-мест - на лечение раненых военнослужащих вс рф.

Не поделили девушек: в Мариуполе россияне устроили перестрелку с кадыровцами, есть погибший и раненый

Партизаны отмечают, что такие действия еще сильнее ограничивают доступ местных жителей к медицинской помощи на фоне уже имеющегося дефицита лекарств и врачей.

Представители сопротивления считают, что такие шаги свидетельствуют о значительных потерях оккупационных войск на фронте и являются актом беззакония.

Эти шаги не только свидетельствуют о критическом положении российских сил на фронте, но и являются очередным актом циничного беззакония, когда гражданская инфраструктура оккупированных территорий используется для поддержки агрессии