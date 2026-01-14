Оккупанты принудительно переводят гражданские больницы Запорожья на нужды минобороны рф - АТЕШ
Киев • УНН
На оккупированных территориях Запорожской области российская военная администрация принудительно подчиняет гражданские больницы военным нуждам. Это ограничивает доступ местных жителей к медицинской помощи.
На временно оккупированных территориях Запорожской области российская военная администрация начала процесс принудительного подчинения гражданских медицинских учреждений военным нуждам. Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ, ссылаясь на данные собственных агентов среди медицинского персонала, пишет УНН.
Детали
По информации подполья, российские военные заставляют руководство больниц подписывать контракты с министерством обороны рф. Это предусматривает перенаправление значительной части ресурсов - оборудования, медикаментов и койко-мест - на лечение раненых военнослужащих вс рф.
Не поделили девушек: в Мариуполе россияне устроили перестрелку с кадыровцами, есть погибший и раненый14.01.26, 09:37 • 3668 просмотров
Гражданские больницы на оккупированных территориях Запорожья насильно переводят под нужды минобороны рф
Партизаны отмечают, что такие действия еще сильнее ограничивают доступ местных жителей к медицинской помощи на фоне уже имеющегося дефицита лекарств и врачей.
Оценка ситуации и призыв к сопротивлению
Представители сопротивления считают, что такие шаги свидетельствуют о значительных потерях оккупационных войск на фронте и являются актом беззакония.
Эти шаги не только свидетельствуют о критическом положении российских сил на фронте, но и являются очередным актом циничного беззакония, когда гражданская инфраструктура оккупированных территорий используется для поддержки агрессии
Активисты призывают жителей региона, уставших от принуждения и унижений, присоединяться к движению сопротивления.
В оккупированной Запорожской области россияне готовят системные репрессии против гражданских - АТЕШ10.01.26, 08:01 • 4947 просмотров