В оккупированной Запорожской области россияне готовят системные репрессии против гражданских - АТЕШ

Партизанское движение АТЕШ сообщает об изменении вектора работы карательных органов РФ в Васильевке и Каменском. Оккупанты проводят обыски, изымают технику и задерживают гражданских за наличие украинских приложений на телефонах.
Партизанское движение АТЕШ сообщило об изменении вектора работы карательных органов РФ в районе населенных пунктов Васильевка и Каменское. Командование 1152-го мотострелкового полка ВС РФ отдало распоряжение на проведение жестких "профилактических мероприятий" среди местного населения под предлогом "превентивной ликвидации угроз". Об этом пишет УНН.
Военным насаждают мнение, что в прифронтовых поселках не осталось лояльных жителей. Любая проверка гражданских начинается с обыска. В Каменском зафиксированы рейды по частным домам, во время которых оккупанты изымают технику и мобильные телефоны. Основанием для задержания и "бесед" в комендатуре становится наличие любых украинских приложений на смартфонах.
Часто задержания заканчиваются открытым ограблением имущества, которое в отчетах захватчиков фиксируется как "изъятие средств обеспечения диверсионной деятельности".
Агенты АТЕШ среди российских военнослужащих собирают данные об офицерах, составляющих списки "неблагонадежных" граждан, а также о рядовых исполнителях похищений. Каждый факт насилия и грабежа документируется для дальнейшей передачи правоохранительным органам Украины.
